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30.07.2026 15:37

Polacy odwracają się od alkoholu. W szczególności młodzi dorośli

Polacy odwracają się od spożywania alkoholu. Spożycie deklaruje najmniej osób od 30 lat, rekordowa jest też liczba abstynentów – wynika z badania CBOS.

Stoisko alkoholowe
Młodzi zmieniają zachowania konsumenckie. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Według badania 73 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że zdarza im się spożywać alkohol. Oznacza to spadek o 9 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem na ten temat z 2019 r. oraz najniższy wynik w blisko 30-letniej historii badania.

Rekord pobili również abstynenci. Ich odsetek wynosi 23 proc., co oznacza wzrost o 7 pkt proc.

Jakie są najczęściej podawane argumenty stojące za niepiciem alkoholu? Głównie to zdrowie (57 proc.) oraz brak potrzeby (51 proc.)

Jak się okazuje, ten drugi argument najczęściej wybrzmiewa wśród najmłodszych respondentów (18-24 lata – 79 proc.).

Polacy najbardziej preferują wino (32 proc. – wzrost o 7 pkt proc.) i piwo (30 proc. – spadek o 9 pkt proc.). Spada natomiast popularność wódki (13 proc. – o 3 pkt proc.).

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Źródło: PAP

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