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NEWSROOM XYZ
31.07.2026 12:30

Polak objął wysokie stanowisko w strukturach Bolta

Kacper Rozenbaum, polski menedżer z wieloletnim doświadczeniem, trafil do struktur Bolta.

Logo Bolta
Na zdjęciu logo Bolta wyświetlone na smartfonie. Fot. Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Jak poinformował Rozenbaum na platformie LinkedIn, w Bolcie objął stanowisko odpowiadające za rozwój segmentu przewozów w Europie Środkowej.

Jak podkreślił, Bolt stał się w ostatnich latach jedną z największych spółek technologicznych w Europie, skutecznie konkurującą z międzynarodowymi rywalami.

„Dzięki temu zespołowi oraz zmianom, jakie czekają sektor mobilności, najlepsze dopiero przed nami. Cieszę się, że mogę być częścią tej ekscytującej podróży" – napisał Rozenbaum w LinkedIn.


Rozenbaum podziękował również zespołowi Base.com, gdzie przez trzy lata piastował stanowisko Head of Strategic Partnerships. Wcześniej m.in, był headem sprzedaży międzynarodowej w Allegro (2020-21).

Jak pisaliśmy w XYZ, Bolt Drive chce zainwestować w Polsce 150 mln zł do 2027 r. Zacznie od Warszawy. Jak zapowiadają władze firmy, od 27 lipca warszawiacy zyskają dostęp do niemal 400 nowych samochodów – Toyot Yaris i Yaris Cross – w ramach floty Bolt Drive. Docelowo ma ona liczyć 600 aut. Usługa będzie dostępna w europejskiej aplikacji Bolt.

Czytaj także: Bolt Drive zainwestuje w Polsce 150 mln zł. Czy ożywi rynek wynajmu aut na minuty?

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