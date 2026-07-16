Policja dementuje informacje o zatrudnianiu obcokrajowców

Komenda Główna Policji zdementowała informacje o planach zatrudniania obcokrajowców. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie podkreśliła, że fałszywe są też informacje o ukraińskich studentach.

Pojawiła się też grafika, według której Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą studentów Akademii Policji w Szczytnie.

Fot. PAP/Przemysław Piątkowski

W internecie pojawiły się doniesienia o tym, że Policja rozważa zatrudnianie obcokrajowców na etaty i kontrakty w charakterze konsultantów. Opublikował je m.in. poseł Konfederacji Paweł Usiądek.

Komenda Główna Policji przekazała, że informacje nie są prawdziwe, a podobne doniesienia pojawiały się już w 2024 r.

Na platformach społecznościowych rozpowszechniano też grafikę, według której Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą studentów Akademii Policji w Szczytnie.

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Zdementowała to sama Akademia. Jak przekazała, obecnie w Akademii kształci się 2277 studentów, z czego 442 to studenci cywilni. W ich gronie tylko jedna osoba ma ukraińskie obywatelstwo. Ukończenie studiów cywilnych nie nadaje statusu funkcjonariusza Policji.

Sama grafika była już publikowana wielokrotnie, po raz pierwszy w 2014 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji funkcjonariuszem może zostać jedynie obywatel Polski. Z danych Akademii wynika, że do uzyskania szlifów oficerskich aspiruje obecnie 1835 osób, z czego każda posiada polskie obywatelstwo.

Źródło: PAP