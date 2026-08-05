Polregio zamawia nowe pociągi. Umowa z PESA Bydgoszcz na 214,8 mln zł

Polregio podpisało umowę z PESA Bydgoszcz na produkcję i zakup sześciu jednostek ELF. Łączna wartość elektrycznych zespołów trakcyjnych wynosi 214,8 mln zł netto. Poza zamówieniem podstawowym Polregio ma możliwość zamówienia kolejnych 16 jednostek w ramach prawa opcji.

Pociągi Polregio. Fot. mat. prasowe

Przewoźnik podkreślił, że realizacja planów jest uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego z unijnego programu FEnIKS. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w 2026 r.

– Szczególnie istotny jest wysoki udział local content – te pojazdy będą produkowane w Polsce przez polskich inżynierów i pracowników. To oznacza wsparcie dla krajowej gospodarki, miejsc pracy i polskich kompetencji technologicznych – powiedział, cytowany w komunikacie, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Zdaniem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka potrzebni są silni przewoźnicy kolejowi, aby zapewnić rywalizację na rynku. Województwa, które nie powołały własnych przewoźników kolejowych, mają dziś kłopoty.

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– Dla ARP, jako większościowego akcjonariusza Polregio, realizacja tej umowy to element naszej strategii inwestowania w kluczowe sektory polskiej gospodarki. Rozwój siatki połączeń kolejowych i podnoszenie jakości taboru regionalnego przez Polregio w pełni wpisują się w misję Agencji, którą jest budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej infrastruktury w Polsce – dodał prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Daniel Ryczek.

Nadzór nad Polregio pośrednio sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, a większościowym akcjonariuszem firmy jest ARP.

Nowe pojazdy będą kierowane do obsługi połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, przede wszystkim w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Składy pojawią się na torach w połowie 2029 r.

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Źródło: PAP