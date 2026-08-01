Przyszłość Polregio. Kluczowe rozmowy ministrów

Minister infrastruktury rozmawia z ministrem aktywów państwowych o przyszłości Polregio. Zarząd spółki chce włączenia do Grupy PKP. Szef MI Dariusz Klimczak zapewnia jednak, że to nie jest najważniejsza kwestia.

Dariusz Klimaczak zapewnia, że istnieje już koncepcja przyszłości Polregio, ale „musi jeszcze zostać doszlifowana”

Fot. Rafał Guz/PAP

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że rozmawia z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem o koncepcji rozwoju Polregio. Ich celem ma być „poukładanie kwestii związanych z transportem”.

„Nie chodzi tylko o Polregio, jednak jest to najważniejszy temat tych rozmów” – wskazał Dariusz Klimczak.

Nadzór nad Polregio sprawuje pośrednio Ministerstwo Aktywów Państwowych – większościowym akcjonariuszem firmy jest podlegająca resortowi Agencja Rozwoju Przemysłu. Jednak w zeszłym roku zarząd przewoźnika złożył do resortu propozycję włączenia do Grupy PKP, do której należała już w latach 2001-2008. A ta podlega Ministerstwu Infrastruktury.

Według Dariusza Klimczaka ewentualna zmiana przewoźnika to nie jest najważniejszy temat.

– To nie jest kwestia, kto ma nadzorować Polregio. Chodzi o to, jaki plan akceptujemy dla tej spółki, ale także innych podmiotów, o których rozmawiamy. Gdy doprowadzę do końca te rozmowy z ministrem Balczunem, wtedy wspólnie zakomunikujemy, co dalej. Ja chciałbym, by ta spółka się rozwijała, a nie prowadzić jakieś dywagacje o tym, jak zmniejszyć koszty jej funkcjonowania – stwierdził minister.

Dodał, że istnieje już koncepcja przyszłości Polregio, ale „musi jeszcze zostać doszlifowana”.

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Dariusz Klimczak: województwa potrzebują silnych przewoźników

Zdaniem ministra potrzebni są silni przewoźnicy kolejowi, aby zapewnić rywalizację na rynku. Jak wskazał, województwa, które nie powołały własnych przewoźników kolejowych, mają dziś kłopoty.

– Jak masz swoją spółkę, to ta spółka dba o współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi każdego dnia o najmniejszy szczegół infrastruktury liniowej, dworcowej, przystankowej i tak dalej – tłumaczył.

Wskazał na przykład województwa lubuskiego, które nie ma swojej firmy kolejowej. Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski powiedział, że nie ma wyjścia i musi uruchomić własnego przewoźnika. Wyjaśnił, że województwo nie robiłoby tego, gdyby Polregio dobrze wywiązywało się ze swoich obowiązków.

Obecnie własnego przewoźnika kolejowego ma sześć województw – mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz łódzkie.

Prezes Polregio chce włączenia do Grupy PKP

Prezes Polregio Andrzej Pawłowski zapewnia, że przeniesienie nadzoru i zmiana modelu właścicielskiego pozwolą ujednolicić i uporządkować kontrolę nad koleją w Polsce.

– Pozwolą także na skuteczne pozyskiwanie finansowania na wymianę i modernizację taboru. Zintegrowanie Polregio z ogólnokrajową polityką transportową umożliwi wreszcie budowę spójnej sieci połączeń. Dla pasażerów oznacza to wprowadzenie prostszego i bardziej intuicyjnego systemu transportowego – dodał.

Jego zdaniem „trudno wyobrazić sobie efektywną regionalną kolej pasażerską bez Polregio”.

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We wrześniu 2025 r. zarząd Polregio złożył do MAP formalną propozycję włączenia przewoźnika do Grupy PKP. Dołączył do niej memorandum prawno-podatkowe oraz projekt listu intencyjnego.

W odpowiedzi ministerstwo wystąpiło do Agencji Rozwoju Przemysłu o zaopiniowanie tej koncepcji, a ta w listopadzie opowiedziała się za koniecznością przeprowadzenia pogłębionych analiz przed podjęciem wiążących decyzji. Zdaniem przedstawicieli ARP kluczowe jest porównanie scenariusza pozostania Polregio w dotychczasowej strukturze z wariantami reorganizacji przy uwzględnieniu pozycji spółki w portfelu ARP, jej strategii i potrzeb finansowych, a także interesu publicznego i pasażerów.

„Wszelkie decyzje powinny więc być podejmowane z uwzględnieniem długoterminowego interesu Polregio, pasażerów oraz Skarbu Państwa” – dodała Agencja.

Największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce

Polregio ma 23-procentowy udział w pasażerskim rynku kolejowym w Polsce, co czyni spółkę największym przewoźnikiem. W 2025 r. spółka przewiozła blisko 103 mln pasażerów. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów z logo Polregio, a w weekendy – ponad 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.

Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma 50 proc. plus jeden udział. Pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.

Spółka powstała w 2001 r. jako PKP Przewozy Regionalne. Wtedy należała do Grupy PKP, jednak w grudniu 2008 r. ją opuściła, a w ramach strategicznego rozdziału kompetencji połączenia pospieszne trafiły do PKP Intercity. Udziałowcami Przewozów Regionalnych zostały wtedy samorządy wszystkich 16 województw. W 2015 r. większość udziałów w spółce objęła ARP. W 2020 r. nazwa firmy została zmieniona na Polregio.

Źródło: PAP, XYZ