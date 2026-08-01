Przyszłość Polregio. Kluczowe rozmowy ministrów
Minister infrastruktury rozmawia z ministrem aktywów państwowych o przyszłości Polregio. Zarząd spółki chce włączenia do Grupy PKP. Szef MI Dariusz Klimczak zapewnia jednak, że to nie jest najważniejsza kwestia.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że rozmawia z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem o koncepcji rozwoju Polregio. Ich celem ma być „poukładanie kwestii związanych z transportem”.
„Nie chodzi tylko o Polregio, jednak jest to najważniejszy temat tych rozmów” – wskazał Dariusz Klimczak.
Nadzór nad Polregio sprawuje pośrednio Ministerstwo Aktywów Państwowych – większościowym akcjonariuszem firmy jest podlegająca resortowi Agencja Rozwoju Przemysłu. Jednak w zeszłym roku zarząd przewoźnika złożył do resortu propozycję włączenia do Grupy PKP, do której należała już w latach 2001-2008. A ta podlega Ministerstwu Infrastruktury.
Według Dariusza Klimczaka ewentualna zmiana przewoźnika to nie jest najważniejszy temat.
– To nie jest kwestia, kto ma nadzorować Polregio. Chodzi o to, jaki plan akceptujemy dla tej spółki, ale także innych podmiotów, o których rozmawiamy. Gdy doprowadzę do końca te rozmowy z ministrem Balczunem, wtedy wspólnie zakomunikujemy, co dalej. Ja chciałbym, by ta spółka się rozwijała, a nie prowadzić jakieś dywagacje o tym, jak zmniejszyć koszty jej funkcjonowania – stwierdził minister.
Dodał, że istnieje już koncepcja przyszłości Polregio, ale „musi jeszcze zostać doszlifowana”.
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Dariusz Klimczak: województwa potrzebują silnych przewoźników
Zdaniem ministra potrzebni są silni przewoźnicy kolejowi, aby zapewnić rywalizację na rynku. Jak wskazał, województwa, które nie powołały własnych przewoźników kolejowych, mają dziś kłopoty.
– Jak masz swoją spółkę, to ta spółka dba o współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi każdego dnia o najmniejszy szczegół infrastruktury liniowej, dworcowej, przystankowej i tak dalej – tłumaczył.
Wskazał na przykład województwa lubuskiego, które nie ma swojej firmy kolejowej. Marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski powiedział, że nie ma wyjścia i musi uruchomić własnego przewoźnika. Wyjaśnił, że województwo nie robiłoby tego, gdyby Polregio dobrze wywiązywało się ze swoich obowiązków.
Obecnie własnego przewoźnika kolejowego ma sześć województw – mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie oraz łódzkie.
Prezes Polregio chce włączenia do Grupy PKP
Prezes Polregio Andrzej Pawłowski zapewnia, że przeniesienie nadzoru i zmiana modelu właścicielskiego pozwolą ujednolicić i uporządkować kontrolę nad koleją w Polsce.
– Pozwolą także na skuteczne pozyskiwanie finansowania na wymianę i modernizację taboru. Zintegrowanie Polregio z ogólnokrajową polityką transportową umożliwi wreszcie budowę spójnej sieci połączeń. Dla pasażerów oznacza to wprowadzenie prostszego i bardziej intuicyjnego systemu transportowego – dodał.
Jego zdaniem „trudno wyobrazić sobie efektywną regionalną kolej pasażerską bez Polregio”.
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We wrześniu 2025 r. zarząd Polregio złożył do MAP formalną propozycję włączenia przewoźnika do Grupy PKP. Dołączył do niej memorandum prawno-podatkowe oraz projekt listu intencyjnego.
W odpowiedzi ministerstwo wystąpiło do Agencji Rozwoju Przemysłu o zaopiniowanie tej koncepcji, a ta w listopadzie opowiedziała się za koniecznością przeprowadzenia pogłębionych analiz przed podjęciem wiążących decyzji. Zdaniem przedstawicieli ARP kluczowe jest porównanie scenariusza pozostania Polregio w dotychczasowej strukturze z wariantami reorganizacji przy uwzględnieniu pozycji spółki w portfelu ARP, jej strategii i potrzeb finansowych, a także interesu publicznego i pasażerów.
„Wszelkie decyzje powinny więc być podejmowane z uwzględnieniem długoterminowego interesu Polregio, pasażerów oraz Skarbu Państwa” – dodała Agencja.
Największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce
Polregio ma 23-procentowy udział w pasażerskim rynku kolejowym w Polsce, co czyni spółkę największym przewoźnikiem. W 2025 r. spółka przewiozła blisko 103 mln pasażerów. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów z logo Polregio, a w weekendy – ponad 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.
Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która ma 50 proc. plus jeden udział. Pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.
Spółka powstała w 2001 r. jako PKP Przewozy Regionalne. Wtedy należała do Grupy PKP, jednak w grudniu 2008 r. ją opuściła, a w ramach strategicznego rozdziału kompetencji połączenia pospieszne trafiły do PKP Intercity. Udziałowcami Przewozów Regionalnych zostały wtedy samorządy wszystkich 16 województw. W 2015 r. większość udziałów w spółce objęła ARP. W 2020 r. nazwa firmy została zmieniona na Polregio.
Źródło: PAP, XYZ