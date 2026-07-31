Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.07.2026
NEWSROOM XYZ
31.07.2026 10:40

Polscy klienci Revoluta wydali najwięcej podczas Grand Prix Węgier F1

Polscy klienci Revoluta wydali najwięcej spośród zagranicznych gości, którzy pojawili się na Grand Prix Węgier F1. Według fintechu zostawiliśmy w tyle Brytyjczyków czy Niemców.

Siedziba Revoluta w Londynie
Revolut pokazuje, jak duże imprezy sportowe wpływają na gospodarkę miast-gospodarzy. Fot. Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Revolut opublikował dane o wydatkach podczas weekendu związanego z Grand Prix Węgier na słynnym torze Hungaroring. Z analizy transakcji wynika, że wydatki zagranicznych konsumentów wzrosły o 26 proc. w porównaniu ze wcześniejszym weekendem. W górę poszła też – o 19 proc. – średnia wartość transakcji.

To duża zasługa Polaków. Okazało się, że to nasi rodacy odpowiadają aż za 18 proc. zagranicznych wydatków (to wzrost o 74 proc. w porównaniu do weekendu wcześniej). Kibice z Polski zostawili w tle Brytyjczyków (12 proc.), Rumunów (10 proc.), Niemców (7 proc.) i Hiszpanów (5 proc.).

Co najchętniej kupowano w sportowy weekend?

Co najczęściej kupowano? Najbardziej w górę poszły wydatki na sport i pamiątki (+2374 proc.), taksówki i przejazdy współdzielone (+154 proc.), podróże samochodem (+50 proc.), transport publiczny (+35 proc.) czy restauracje (+26 proc.) – w porównaniu z poprzednim weekendem największe wzrosty odnotowano właśnie w obszarze transportu oraz zakupów związanych z wyścigiem.

Wiktor Stopa, head of growth w Revolucie, uważa, że te dane pokazują, jak duże wydarzenia sportowe wpływają na miasta. – To, co jest interesujące w tych danych, to to, jak duże wydarzenia sportowe, takie jak Grand Prix Węgier, szybko rezonują na całą gospodarkę metropolii. Obserwujemy silne wzrosty zarówno w aktywności transakcyjnej, jak i wydatkach zagranicznych, ponieważ fani zjeżdżają do Budapesztu z całego świata. Biorąc pod uwagę, że ponad jedna czwarta wydatków pochodzi od gości z zagranicy, weekend wyścigowy wyraźnie pokazuje, jak bardzo zglobalizowane stały się tego typu wydarzenia – ocenia.

Revolut to licencjonowany europejski bank, założony na Litwie oraz regulowany i autoryzowany przez Europejski Bank Centralny i Bank Litwy. Firma wystartowała jednak w 2015 r. w Wielkiej Brytanii, oferując wymianę pieniędzy i transfery gotówkowe. Obecnie korzysta z niej ponad 70 milionów klientów na całym świecie.

Revolut inwestuje w Polsce. Otworzy nowe biuro w Warszawie
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Spółki masowo uciekają z giełdy w Londynie. A debiutów jak na lekarstwo
Z każdym rokiem prestiż giełdy w Londynie słabnie. W ciągu dekady uciekło z niej aż 800 spółek. Tym samym jedna trzecia rynku wyparowała, bo debiutów prawie nie było. Trend bezlitośnie nabiera…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex odbił po słabym początku roku. W grze kontrakty za miliardy
Po słabszym pierwszym kwartale Budimex poprawia wyniki. Grupa zwiększyła przychody o 8 proc., utrzymała wysoki poziom zysków i zgromadziła portfel zamówień wart blisko 18 mld zł. Ma również ambitne…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
TDJ buduje portfel spółek growth. „Wspieramy firmy w drodze do lidera”
TDJ rozwija strategię inwestowania w spółki growth, które mają już sprawdzony produkt i klientów, ale potrzebują kapitału na kolejny etap rozwoju. Grupa chce wykorzystać ten segment jako sposób na…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Tak działa Alert RCB. Kto decyduje, że zobaczysz go w swoim smartfonie?
W 2025 roku mieszkańcy Warszawy otrzymali 11 SMS-ów z Alertem RCB. Pięć z nich dotyczyło zjawisk pogodowych. - Wychodzimy z założenia, że jeśli alert może uratować życie chociaż jednej osoby, to…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Clicktrans z inwestorem. Polska platforma walczy z tzw. pustymi kursami i chce podbić Europę
Puste kursy generują straty i emisje, a klienci mają problem z wysyłką dużych przedmiotów. Clicktrans łączy obie strony. Po inwestycji Spire Capital Partners chce w ciągu kilku lat zostać europejskim…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Efekt Nolana: 5 inwestycji, które mogą wystrzelić po „Odysei”
Penelopo, Odyseusz dotrze z opóźnieniem, bo w międzyczasie został influencerem... Rynki całego świata rozgrzała antykizująca mania. Skrupulatnie sprawdzamy więc, w co zainwestować na krajowych…
31.07.2026