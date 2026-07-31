Polscy klienci Revoluta wydali najwięcej podczas Grand Prix Węgier F1

Polscy klienci Revoluta wydali najwięcej spośród zagranicznych gości, którzy pojawili się na Grand Prix Węgier F1. Według fintechu zostawiliśmy w tyle Brytyjczyków czy Niemców.

Revolut pokazuje, jak duże imprezy sportowe wpływają na gospodarkę miast-gospodarzy. Fot. Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Revolut opublikował dane o wydatkach podczas weekendu związanego z Grand Prix Węgier na słynnym torze Hungaroring. Z analizy transakcji wynika, że wydatki zagranicznych konsumentów wzrosły o 26 proc. w porównaniu ze wcześniejszym weekendem. W górę poszła też – o 19 proc. – średnia wartość transakcji.

To duża zasługa Polaków. Okazało się, że to nasi rodacy odpowiadają aż za 18 proc. zagranicznych wydatków (to wzrost o 74 proc. w porównaniu do weekendu wcześniej). Kibice z Polski zostawili w tle Brytyjczyków (12 proc.), Rumunów (10 proc.), Niemców (7 proc.) i Hiszpanów (5 proc.).

Co najchętniej kupowano w sportowy weekend?

Co najczęściej kupowano? Najbardziej w górę poszły wydatki na sport i pamiątki (+2374 proc.), taksówki i przejazdy współdzielone (+154 proc.), podróże samochodem (+50 proc.), transport publiczny (+35 proc.) czy restauracje (+26 proc.) – w porównaniu z poprzednim weekendem największe wzrosty odnotowano właśnie w obszarze transportu oraz zakupów związanych z wyścigiem.

Wiktor Stopa, head of growth w Revolucie, uważa, że te dane pokazują, jak duże wydarzenia sportowe wpływają na miasta. – To, co jest interesujące w tych danych, to to, jak duże wydarzenia sportowe, takie jak Grand Prix Węgier, szybko rezonują na całą gospodarkę metropolii. Obserwujemy silne wzrosty zarówno w aktywności transakcyjnej, jak i wydatkach zagranicznych, ponieważ fani zjeżdżają do Budapesztu z całego świata. Biorąc pod uwagę, że ponad jedna czwarta wydatków pochodzi od gości z zagranicy, weekend wyścigowy wyraźnie pokazuje, jak bardzo zglobalizowane stały się tego typu wydarzenia – ocenia.

Revolut to licencjonowany europejski bank, założony na Litwie oraz regulowany i autoryzowany przez Europejski Bank Centralny i Bank Litwy. Firma wystartowała jednak w 2015 r. w Wielkiej Brytanii, oferując wymianę pieniędzy i transfery gotówkowe. Obecnie korzysta z niej ponad 70 milionów klientów na całym świecie.