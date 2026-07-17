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17.07.2026 10:29

Revolut inwestuje w Polsce. Otworzy nowe biuro w Warszawie

Revolut zapowiada inwestycje w Polsce. Firma planuje otworzyć nowe biuro w Warszawie. Fintech planuje zwiększyć zatrudnienie w Polsce do ponad 1,6 tys. osób.

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Revolut zapowiada inwestycje w Polsce. Firma planuje otworzyć nowe biuro w Warszawie. Fot. Bloomberg/Getty Images

Nowe biuro Revolut planuje otworzyć jesienią 2026 r. Przestrzeń jest zlokalizowana na 32. piętrze biurowca Rondo 1 przy Rondzie ONZ w Warszawie.

W ciągu najbliższego roku firma planuje zatrudnić w Polsce ponad 300 osób w obszarach usług, inżynierii, analityki danych, operacji i sprzedaży. Tym samym Revolut zamierza zwiększyć całkowite zatrudnienie w Polsce do ponad 1,6 tys. osób.

Nowe biuro zajmie ponad 900 m kw. powierzchni i zaoferuje 60 stanowisk pracy oraz przestrzenie przeznaczone do pracy zespołowej.

– Inwestujemy długofalowo, a zatrudnienie 300 nowych osób pozwoli nam nie tylko rozwijać innowacje w Polsce, ale też budować silne zaplecze eksperckie. To istotny krok na naszej drodze do stania się bankiem pierwszego wyboru dla Polaków – skomentował Kuba Fast, CEO bankowej spółki Revoluta, Revolut Bank UAB.

Polska jest obecnie czwartym co do wielkości rynkiem Revoluta na świecie i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z usług platformy korzysta ponad 5,5 mln klientów w Polsce.

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Revolut wciąż stawia przede wszystkim na pracę zdalną

Nowe warszawskie biuro ma wesprzeć dalszy rozwój firmy w Polsce oraz zapewnić miejsce pracy zespołom preferującym pracę z biura.

Obecnie Revolut działa w modelu remote-first (stawiając na pracę zdalną). „Fizyczne przestrzenie biurowe nadal odgrywają ważną rolę we wspieraniu współpracy, wymiany wiedzy i budowaniu kultury organizacyjnej. Dzięki elastycznemu podejściu pracownicy mogą swobodnie wybierać miejsce wykonywania obowiązków – z domu, z biur w Warszawie lub Krakowie, a także z zagranicy w ramach programów mobilności międzynarodowej" – podaje firma.

– Konsekwentnie wzmacniamy obecność Revoluta w Polsce. Choć nasz elastyczny model “remote first” pozostaje jednym z najbardziej cenionych benefitów, to zespoły w Warszawie sygnalizowały potrzebę posiadania wspólnego, fizycznego miejsca spotkań. Tworzymy więc przestrzeń sprzyjającą współpracy, innowacjom i wymianie pomysłów, a jednocześnie inspirujące biuro dla tych, którzy preferują pracę stacjonarną – wskazał Kuba Fast.

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