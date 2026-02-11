Mastercard: polscy konsumenci gotowi na stokenizowane płatności cyfrowe

Polscy konsumenci wyróżniają się w Europie wysoką świadomością zabezpieczeń w płatnościach cyfrowych. Jednak pod względem wolumenu wydatków online na tle ogółu wydatków konsumenckich potencjał polskiego rynku e-commerce jeszcze nie został w pełni wykorzystany – wynika z analizy Mastercard.

Europejska Liga Płatności Mastercard to nowy ranking Mastercard, który pokazuje, jak największe europejskie gospodarki przygotowują się do w pełni stokenizowanego procesu płatności, eliminującego konieczność ręcznego wpisywania danych płatniczych.

Analiza została opracowana na podstawie danych ankietowych Eurostatu, ONS oraz corocznego raportu Mastercard Digital Payment Index (DPI) poświęconego cyfryzacji płatności konsumenckich. Dane z raportu DPI są wspierane przez badanie konsumenckie przeprowadzone we wrześniu i październiku 2025 r. na reprezentatywnych próbach respondentów z różnych krajów.

Zgodnie z wynikami analiz to Holandia zajmuje pierwsze miejsce w rankingu krajów najlepiej przygotowanych do korzystania ze stokenizowanych płatności, dzięki wszechstronnym kompetencjom cyfrowym jej mieszkańców – od wysokiego udziału wydatków online po powszechne korzystanie z nowoczesnych metod płatności. Niemcy plasują się tuż za liderem, zajmując drugie miejsce i przewodząc Europie w adopcji portfeli cyfrowych – 57 proc. konsumentów wskazuje je jako najwygodniejszy sposób płatności. Szwecja, jako największy rynek e-commerce w Europie, zajmuje trzecie miejsce w rankingu. Polska plasuje się na czwartej pozycji z wynikiem powyżej średniej europejskiej – 178,19 punktu. Tak wysokie noty to efekt m.in. wysokiego poziomu zaufania polskich konsumentów do cyfrowych metod płatności oraz dużej świadomości zabezpieczeń.

Polski potencjał do korzystania z cyfrowych płatności

Raport Mastercard pokazuje, że Polacy pod względem bezpieczeństwa są najbardziej świadomymi kupującymi online w Europie. Duże znaczenie przywiązują także do stosowania zabezpieczeń, takich jak ustalanie limitu wydatków kartą i stosowanie jednorazowych kodów dostępu. 82 proc. polskich konsumentów potwierdza, że korzysta z kodów PIN, haseł oraz innych zabezpieczeń na kartach. Dla porównania średnia europejska w tym obszarze wynosi 77 proc.

Jak zauważa komunikat Mastercard, polscy konsumenci wykazują również wysoki poziom gotowości na cyfrowy handel: 83 proc. z nich czuje się komfortowo, dokonując zakupów z wykorzystaniem cyfrowych metod płatności, podczas gdy średnia europejska oscyluje wokół 74 proc. Jednocześnie kanały online odpowiadają za 13 proc. całkowitych wydatków konsumenckich w Polsce – to znacznie poniżej średniej europejskiej na poziomie 21 proc., co wskazuje na dalszy potencjał wzrostu rodzimego rynku e-commerce.

Europejska Liga Płatności Mastercard

Pozycja Kraj Zakupy online (%) Cyfrowe metody płatności (%) Adopcja zabezpieczeń (%) Wynik ogólny 1 Holandia 27,87 83,6 74,14 185,61 2 Niemcy 21,76 89 74,7 185,46 3 Szwecja 29,1 79,8 72,47 181,37 4 Polska 13,32 83,3 81,57 178,19 5 Czechy 28,7 63 80,86 172,56 6 Włochy 16,57 71,6 79,87 168,04 7 Hiszpania 15,8 60,5 80,82 157,12 8 Francja 18,41 60 74,08 152,49 Europa (średnia) 21,4 73,8 77,3 172,6

W połowie drogi do tokenizacji

„Mastercard dynamicznie realizuje swój cel na 2030 r., dążąc do całkowitego odejścia w Europie od ręcznego wpisywania danych kartowych w internecie na rzecz płatności opartych na tokenizacji. Tak działa np. Click to Pay – dzięki technologii tokenizacji zastępuje dane karty bezpiecznymi tokenami, bezużytecznymi w razie ich przechwycenia. Technologia ta chroni zarówno konsumentów przed nieautoryzowanymi transakcjami, jak i sprzedawców przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi" – czytamy.

– Polscy konsumenci są liderami wykorzystania cyfrowych metod płatności oraz chętnie testują nowości, dzięki czemu adopcja nowych rozwiązań i zabezpieczeń płatniczych na polskim rynku przebiega niezwykle sprawnie. Nasz raport pokazuje, że Polacy są gotowi do korzystania z płatności opartych na technologii tokenizacji, dlatego na popularności zyskuje Click to Pay, czyli nowy standard płatności kartą w internecie. Click to Pay zmienia doświadczenia zakupowe konsumentów – nie wymaga od nich wpisywania numeru kart, podawania haseł ani logowania się do e-sklepów, sprawiając, że proces płatności staje się prosty, intuicyjny oraz możliwy do sfinalizowania za pomocą jednego kliknięcia – powiedziała Daria Auguścik, VP, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Peter Schmeichel w reklamie Mastercard zachęcającej do stokenizowanych płatności

Mastercard nawiązał też współpracę z legendą duńskiej piłki nożnej i Manchesteru United – bramkarzem Peterem Schmeichelem, który w nowym filmie zachęca Europejczyków do przygotowania się na stokenizowane płatności.

Co to jest tokenizacja płatności?

Jak informuje Mastercard, tokenizacja polega na zastąpieniu numeru na karcie płatniczej numerem "zastępczym", który jest zapisywany w telefonie lub zegarku albo na stronie sprzedawcy, gdzie rejestruje się kartę. Tokenizacja chroni konto użytkownika, wykorzystując token zamiast prawdziwego numeru karty, którego sprzedawca nigdy nie widzi ani nie przechowuje.

Tokeny mogą być używane w sklepie, w aplikacji i online do dokonywania bezpiecznych transakcji cyfrowych.

