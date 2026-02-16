Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 21:09

Polscy skoczkowie z medalem igrzysk olimpijskich

Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli srebrny medal olimpijski w konkursie duetów. Wygrali Austriacy.

Nasz kraj reprezentowali skoczkowie: Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Konkurs zakończył się przedwcześnie. Ze względu na warunki pogodowe odwołano trzecią serię.

Zwycięzcami zawodów zostali Austriacy: Jan Hoerl i Stephan Embacher. Brąz wywalczyli Johann Andre Forfang i Kristoffer Eriksen Sundal z Norwegii.

Wyniki Polaków

Wąsek skoczył 133,5 m i 129,5 m, a Tomasiak uzyskał 135,5 m i 135,5 m. Polacy zgromadzili 547,3 pkt. Austriacy zdobyli 568,7 pkt. Trzeci Norwegowie wywalczyli 538,0 pkt.

Tuż za podium uplasowali się Niemcy. Piąte miejsce zajęli Słoweńcy, szóste - Japończycy, siódme - Szwajcarzy, a ósme - Amerykanie.

W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w trzeciej miało skakać osiem najlepszych duetów.

Przypomnijmy, to czwarty medal Polaków na tegorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Trzy z nich zdobył Kacper Tomasiak.

Tomasiak został pierwszym polskim skoczkiem narciarskim, który wywalczył trzy medale na jednych igrzyskach. 19-latek na normalnej skoczni był drugi, a na dużej zajął trzecie miejsce

Źródło: XYZ/PAP

Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak srebrnym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Fot. PAP/Grzegorz Momot
