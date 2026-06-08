Polska czwarta w rankingu gotowości krajów regionu na AI. Mamy kilka lekcji do odrobienia

Polska zajmuje czwarte miejsce w regionie, jeśli chodzi o gotowość krajów Europy Środkowo-Wschodniej na wdrażanie sztucznej inteligencji. Tak wynika z indeksu CEE AI Index 2026, stworzonego z inicjatywy AI Chamber.

Zestawienie objęło łącznie jedenaście krajów. Indeks mierzy „strategiczną gotowość na AI", rozumianą jako strukturalna zdolność kraju do efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z regulacjami rozwijania oraz wdrażania systemów sztucznej inteligencji.

Badanie uwzględniało 33 wskaźniki i 363 punkty danych w trzech filarach. Były to: środowisko (czyli ramy regulacyjne i infrastruktura cyfrowa), zasoby (talenty i ekosystem finansowy) oraz wdrożenie (adopcja AI i wyniki badań naukowych).

Indeks CEE AI to inicjatywa AI Chamber – instytucji zrzeszającej startupy, firmy i organizacje pozarządowe zajmujące się sztuczną inteligencją w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt został zrealizowany we współpracy z The Recursive Media i przy wsparciu Europe Cloud AI Chamber.

Przewaga Polski jest widoczna tam, gdzie liczy się skala

Polska zdobyła w badaniu 56,17 pkt. i zajęła czwarte miejsce za Estonią, Słowenią i Litwą. „Przewagi kraju są wyraźne tam, gdzie liczy się skala – największe moce HPC, najwyższy wolumen publikacji naukowych z obszaru AI i najliczniejsza kadra specjalistów w całym regionie" – wskazują autorzy indeksu.

Ich zdaniem pozycjonuje to Polskę jako „naturalne miejsce dla inwestycji wymagających silnego zaplecza badawczego, kompetencyjnego i infrastrukturalnego". Ponadto fundamenty technologiczne są jednocześnie wspierane przez rozwijające się otoczenie instytucjonalne. W tym zakresie autorzy raportu wskazują na utworzenie przez rząd Funduszu Sztucznej Inteligencji o wartości około 1 mld zł oraz powołanie Rady AI.

Polska zajęła także – ex aequo z Czechami – pierwsze miejsce, jeśli chodzi o głębokość adopcji AI w przedsiębiorstwach. Jak wskazano, w samym 2024 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały w rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji łącznie 1,8 mld zł. Osiem na dziesięć podmiotów gospodarczych planuje zwiększenie budżetów na narzędzia AI w ciągu najbliższych dwóch lat.

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Jeśli chodzi o obszary, które w Polsce wymagają wzmocnienia, wskazano na środowiska testowe, integrację AI w programach nauczania, aktywność spin-outów uczelnianych oraz efektywność publicznego finansowania.

Nie ma jednego regionalnego lidera, jeśli chodzi o AI

Jak wskazują autorzy badania, wynika z niego, że Europa Środkowo-Wschodnia jest znacznie bardziej zaawansowana technologicznie, niż wynika z dominującej narracji. Jednocześnie pogłębiają się różnice w obrębie regionu.

„Kraje północnej i centralnej części regionu są strukturalnie gotowe do odgrywania wiodącej roli w europejskim ekosystemie AI (...). Na drugim biegunie znalazły się Chorwacja, Łotwa i Bułgaria, które wciąż nadrabiają zaległości w budowie instytucjonalnych i ekosystemowych fundamentów rozwoju sztucznej inteligencji" – wskazują autorzy raportu. Jak dodają, kluczowym czynnikiem różnicującym okazuje się jakość zarządzania i dojrzałość instytucjonalna, a nie wielkość kraju ani dostęp do infrastruktury.

Indeks wykazał także, że żaden kraj regionu nie dominuje we wszystkich badanych obszarach. Kraje, które zajęły najwyższe lokaty, opierają swoją pozycję na innych przewagach. Estonia i Słowenia wyróżniają się dojrzałością instytucjonalną, potencjałem badawczym i zasobami STEM. Z kolei Litwa skutecznie przyspiesza wdrożenia i efektywnie wykorzystuje otwarte dane.