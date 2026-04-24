24.04.2026

Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w 2028 r.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w 2028 roku odbędą się na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie – zdecydowała obradująca w Birmingham Rada European Athletics, czyli kontynentalnej federacji.

Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi. Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 i 8 czerwca 2028 r. Kontrkandydatem Chorzowa była stolica Serbii – Belgrad. W 2026 r. odbywające się co dwa lata ME gościć będą w Birmingham, a zostaną rozegrane między 10 a 16 sierpnia.

– Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkoatletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym – powiedział o decyzji prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

– Mamy to. Po raz pierwszy w historii lekkoatletyczne ME odbędą się w naszym kraju. Od czasów piłkarskiego Euro 2012 nie mieliśmy w Polsce tak wielkiego wydarzenia sportowego. To efekt naszych ambicji i wieloletnich starań. Kiedy modernizowaliśmy Stadion Śląski to przyświecała nam idea, aby organizować właśnie takie prestiżowe imprezy. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny gościł już najważniejsze na świecie sportowe wydarzenia – skomentował z kolei marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Samorząd województwa jest właścicielem chorzowskiej areny. Obiekt do tej pory gościł m.in. nieoficjalne MŚ sztafet (2021), dwukrotnie Drużynowe ME (2021, 2023) oraz zawody Igrzysk Europejskich (2023). Od 2018 roku rozgrywany jest miejscem Memoriału Kamili Skolimowskiej, obecnie zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi.

Polscy lekkoatleci, startując w ME od pierwszej edycji w Turynie, wywalczyli do tej pory 186 medali: 59 złotych, 60 srebrnych i 67 brązowych.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w 2028 roku odbędą się na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi. Fot. PAP/Adam Warżawa
