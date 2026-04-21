21.04.2026 12:05

Polska chce zwiększyć eksport żywności do Maroka

Ułatwienia eksportowe i przyspieszenie procedur weterynaryjnych były głównymi tematami rozmów polsko-marokańskich w Meknes. Polska liczy na rozszerzenie dostępu do rynku, który w 2025 r. przyniósł eksport o wartości ok. 63 mln euro.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski spotkał się z marokańskim odpowiednikiem Ahmedem El Bouarim podczas targów rolnych SIAM w Meknes w Maroku. Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmowy dotyczyły przede wszystkim ułatwień w eksporcie produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju współpracy eksperckiej.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że Maroko jest „ważnym i perspektywicznym partnerem” dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Wskazał, że Polska chce zwiększać eksport, otwierać nowe możliwości dla przedsiębiorców oraz rozwijać współpracę ekspercką, a udział w targach SIAM jest kolejnym krokiem w tym kierunku.

Jednym z kluczowych tematów był dostęp polskich produktów do rynku marokańskiego. Polska zabiega o przyspieszenie uzgodnień weterynaryjnych dotyczących eksportu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Uzgodniono kierunek działań w sprawie świadectw zdrowia m.in. dla mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych, jaj wylęgowych, bydła, mleka w proszku do karmienia cieląt, owsa paszowego, materiału biologicznego byków oraz miodu.

Polska oczekuje także doprecyzowania zasad eksportu mięsa wołowego oraz usprawnienia wymiany dokumentów między służbami obu krajów. Według Krajewskiego podpisane w styczniu 2026 r. memorandum weterynaryjne powinno przełożyć się na konkretne ułatwienia we współpracy inspekcji.

Wymiana handlowa i bariery eksportowe

Strona polska poruszyła również kwestie eksportu materiału roślinnego, w tym sadzonek truskawek i winorośli. Brak pełnych informacji o wymogach marokańskich utrudnia obecnie certyfikację i przygotowanie wysyłek, co stanowi barierę dla eksporterów.

Rozmowy objęły także zwiększenie wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. W 2025 r. wartość polskiego eksportu do Maroka wyniosła ok. 63 mln euro, a głównymi produktami były pieczywo i wyroby cukiernicze, pasze oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Obie strony potwierdziły zainteresowanie rozwijaniem współpracy eksperckiej w rolnictwie. Gotowość do współdziałania zgłasza m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a planowane działania obejmują wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i współpracę instytucjonalną.

Spotkanie w Meknes było kolejnym etapem dialogu między krajami – wcześniejsze rozmowy odbyły się we wrześniu 2025 r. w Warszawie oraz w styczniu 2026 r. w Berlinie podczas targów Zielony Tydzień. Resort rolnictwa podkreślił, że regularny dialog ma przełożyć się na konkretne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Międzynarodowe targi SIAM to największe wydarzenie rolnicze w Afryce, w którym uczestniczy ok. 1500 wystawców z ponad 70 krajów, a liczba odwiedzających przekracza 1 mln osób. Na polskim stoisku swoje produkty prezentuje ośmiu przedsiębiorców, a 20 kwietnia odwiedzili je książę Maulaj Raszid oraz minister Ahmed El Bouari.

Fot. Umut Karahasanoglu/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Drożyzna, niedobory, protesty. Jak Europa radzi sobie z kryzysem paliwowym?
Wojna w Iranie wywołała globalny szok paliwowy, na który Europa nie znalazła dotąd wspólnej odpowiedzi. Każdy kraj próbuje poradzić sobie na własną rękę, a przyjęte strategie diametralnie się różnią.…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Protest głodowy w kopalniach Solino. Orlen rozkłada ręce, rząd nie reaguje
Już ponad 35 dni trwa rotacyjny protest głodowy pracowników Inowrocławskich Kopalni Soli Solino z grupy Orlen. Część protestujących trafiła do szpitala. Załoga walczy o utrzymanie największego w…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Miliony od Porsche i polskiego funduszu WEG. Ten startup chce zmienić rynek aut elektrycznych
Polski fundusz inwestycyjny WEG przewodniczył rundzie finansowania startupu &Charge. Firma pozyskała łącznie 21 mln złotych, a wsparcia udzielił chociażby fundusz Porsche Ventures.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Historia Żółtej Floty, czyli osiem lat na Wielkim Jeziorze Gorzkim
W 1967 roku wojna sześciodniowa zatrzymała kilkanaście przepływających przez Kanał Sueski jednostek, w tym dwie polskie. Na bułgarskim statku działało kino, na brytyjskim rozgrywano mecze piłkarskie,…
19.04.2026