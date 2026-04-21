Polska chce zwiększyć eksport żywności do Maroka

Ułatwienia eksportowe i przyspieszenie procedur weterynaryjnych były głównymi tematami rozmów polsko-marokańskich w Meknes. Polska liczy na rozszerzenie dostępu do rynku, który w 2025 r. przyniósł eksport o wartości ok. 63 mln euro.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski spotkał się z marokańskim odpowiednikiem Ahmedem El Bouarim podczas targów rolnych SIAM w Meknes w Maroku. Jak poinformowało we wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozmowy dotyczyły przede wszystkim ułatwień w eksporcie produktów rolno-spożywczych oraz rozwoju współpracy eksperckiej.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że Maroko jest „ważnym i perspektywicznym partnerem” dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Wskazał, że Polska chce zwiększać eksport, otwierać nowe możliwości dla przedsiębiorców oraz rozwijać współpracę ekspercką, a udział w targach SIAM jest kolejnym krokiem w tym kierunku.

Jednym z kluczowych tematów był dostęp polskich produktów do rynku marokańskiego. Polska zabiega o przyspieszenie uzgodnień weterynaryjnych dotyczących eksportu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Uzgodniono kierunek działań w sprawie świadectw zdrowia m.in. dla mięsa drobiowego, piskląt jednodniowych, jaj wylęgowych, bydła, mleka w proszku do karmienia cieląt, owsa paszowego, materiału biologicznego byków oraz miodu.

Polska oczekuje także doprecyzowania zasad eksportu mięsa wołowego oraz usprawnienia wymiany dokumentów między służbami obu krajów. Według Krajewskiego podpisane w styczniu 2026 r. memorandum weterynaryjne powinno przełożyć się na konkretne ułatwienia we współpracy inspekcji.

Wymiana handlowa i bariery eksportowe

Strona polska poruszyła również kwestie eksportu materiału roślinnego, w tym sadzonek truskawek i winorośli. Brak pełnych informacji o wymogach marokańskich utrudnia obecnie certyfikację i przygotowanie wysyłek, co stanowi barierę dla eksporterów.

Rozmowy objęły także zwiększenie wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. W 2025 r. wartość polskiego eksportu do Maroka wyniosła ok. 63 mln euro, a głównymi produktami były pieczywo i wyroby cukiernicze, pasze oraz produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

Obie strony potwierdziły zainteresowanie rozwijaniem współpracy eksperckiej w rolnictwie. Gotowość do współdziałania zgłasza m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a planowane działania obejmują wizyty studyjne, wymianę doświadczeń i współpracę instytucjonalną.

Spotkanie w Meknes było kolejnym etapem dialogu między krajami – wcześniejsze rozmowy odbyły się we wrześniu 2025 r. w Warszawie oraz w styczniu 2026 r. w Berlinie podczas targów Zielony Tydzień. Resort rolnictwa podkreślił, że regularny dialog ma przełożyć się na konkretne rozwiązania dla przedsiębiorców.

Międzynarodowe targi SIAM to największe wydarzenie rolnicze w Afryce, w którym uczestniczy ok. 1500 wystawców z ponad 70 krajów, a liczba odwiedzających przekracza 1 mln osób. Na polskim stoisku swoje produkty prezentuje ośmiu przedsiębiorców, a 20 kwietnia odwiedzili je książę Maulaj Raszid oraz minister Ahmed El Bouari.