Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
21.05.2026 10:42

Polska i Estonia wzmacniają współpracę obronną

Polska i Estonia są przykładem zacieśniania współpracy regionalnej oraz wzmacniania relacji ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział w Tallinie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił także konieczność zwiększenia wydatków na obronność oraz utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

W czwartek Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał z wizytą w stolicy Estonii, gdzie spotkał się z ministrem obrony tego kraju Hanno Pevkurem. Szef MON uczestniczył również w Defence Policy Conference organizowanej przez polską ambasadę w Tallinie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej oraz eksperci ds. bezpieczeństwa z Polski i Estonii.

Podczas wystąpienia minister zwrócił uwagę na najnowszy raport NATO dotyczący wydatków obronnych państw członkowskich w 2025 roku. Jak przypomniał, Estonia, Litwa i Łotwa znalazły się tuż za Polską pod względem udziału wydatków na zbrojenia w PKB. Dokument został przedstawiony w marcu przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że państwa wschodniej flanki NATO wywiązują się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Według szefa MON kraje NATO nie powinny odkładać zwiększenia finansowania obronności do 2035 roku. Minister ocenił, że poziom 5 proc. PKB na obronność powinien zostać osiągnięty już do 2030 roku.

Wicepremier podkreślił również strategiczne znaczenie relacji transatlantyckich. Jak mówił, Polska i Estonia pokazują, że możliwe jest jednoczesne wzmacnianie współpracy regionalnej i utrzymywanie silnych więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że Europa nadal potrzebuje zarówno amerykańskich wojsk stacjonujących na kontynencie, jak i sił gotowych do szybkiego wsparcia w razie zagrożenia.

Szef MON zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo NATO zależy także od skutecznej komunikacji strategicznej. Ostrzegł, że brak spójnego przekazu może prowadzić do utraty przewagi informacyjnej i zwiększać podatność społeczeństw na dezinformację oraz manipulację. Jak zaznaczył, państwa sojusznicze muszą budować jednolity przekaz wobec obywateli i partnerów.

Minister odniósł się również do sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz konieczności dalszego wspierania Ukrainy. W ostatnich dniach doszło do serii incydentów z udziałem dronów w krajach bałtyckich. We wtorek estońską przestrzeń powietrzną naruszył bezzałogowiec, który został zestrzelony przez rumuńskie myśliwce F-16 uczestniczące w misji NATO na Litwie. Tego samego dnia o naruszeniu przestrzeni powietrznej poinformowała Łotwa, a w środę na godzinę zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie po możliwym wykryciu drona.

Źródło: PAP

W czwartek Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał z wizytą w stolicy Estonii, gdzie spotkał się z ministrem obrony tego kraju Hanno Pevkurem. Fot. Alexander Spatari/Getty Images
