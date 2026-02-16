Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 19:10

Polska i Niemcy: porozumienie w sprawie modernizacji połączeń kolejowych

Polska i Niemcy zacieśniają współpracę w transgranicznym transporcie kolejowym. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak i niemiecki minister transportu Patrick Schnieder podpisali w Warszawie porozumienie dotyczące modernizacji i rozwoju połączeń kolejowych.

Minister infrastruktury Polski Dariusz Klimczak i niemiecki minister transportu Patrick Schnieder podpisali w stolicy porozumienie w sprawie modernizacji i rozwoju połączeń kolejowych między oboma krajami. Dokument określa cele i formy współpracy w dziedzinie transportu kolejowego jako strategicznego elementu stosunków polsko-niemieckich oraz instrumentu zwiększania mobilności transgranicznej, spójności terytorialnej i bezpieczeństwa regionalnego.

W 2025 roku liczba pasażerów korzystających z połączeń kolejowych między Polską a Niemcami przekroczyła 1,2 mln. Jak podkreślił minister Klimczak, porozumienie pozwoli na realną poprawę łączności między państwami oraz przyspieszenie modernizacji i unowocześnienia infrastruktury kolejowej.

Minister Schnieder zwrócił uwagę, że mobilność transgraniczna jest siłą Europy. Dodał, że celem współpracy jest stworzenie kolejowego kręgosłupa wspólnego regionu gospodarczego, co ma wzmocnić również zdolności obronne Europy.

Dokument przewiduje zwiększenie liczby połączeń pasażerskich i towarowych oraz skracanie czasów przejazdu na kluczowych trasach: Warszawa–Berlin, Kraków–Wrocław–Zielona Góra–Berlin, Gdańsk–Szczecin–Berlin i Przemyśl–Kraków–Wrocław–Lipsk. Porozumienie obejmuje zarówno modernizację istniejących linii, jak i wspólne analizy potencjału planowanych projektów kolei dużych prędkości w korytarzach Warszawa – Poznań – Berlin, Warszawa – Wrocław – Lipsk – Frankfurt nad Menem oraz Warszawa – Wrocław – Praga – Monachium.

Strony zobowiązały się również do koordynacji działań w ramach UE dotyczących inwestycji w Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T), w tym projektów podwójnego zastosowania cywilno-wojskowego, oraz do pełnego wykorzystania funduszy unijnych, przede wszystkim programu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie budżetowej 2028–2034.

konduktor z gwizdkiem na peronie przy pociągu
