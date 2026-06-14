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14.06.2026 09:13

Polska liderem emerytalnych stóp zwrotu w OECD

Polskie programy emerytalne oparte na inwestowaniu składek osiągnęły w 2025 r. najlepszy wynik spośród wszystkich państw OECD. Realna stopa zwrotu wyniosła 31,2 proc. – wynika z najnowszego raportu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Polskie programy emerytalne zabezpieczone aktywami osiągnęły w 2025 r. realną stopę zwrotu na poziomie 31,2 proc., co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich krajów OECD – poinformował Polski Fundusz Rozwoju w najnowszym raporcie dotyczącym oszczędności emerytalnych Polaków. Chodzi o systemy, w których wpłacane składki są inwestowane na rynku kapitałowym.

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Do programów emerytalnych zabezpieczonych aktywami zaliczają się w Polsce m.in. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). PFR podkreśla, że różnią się one od systemu ZUS, w którym składki nie są inwestowane, lecz finansują bieżące świadczenia.

Według autorów raportu głównym źródłem wysokich zysków była dominująca rola akcji w strukturze inwestycji emerytalnych oraz bardzo dobre wyniki warszawskiej giełdy. Dane OECD pokazują, że 90,4 proc. aktywów emerytalnych w Polsce było ulokowanych w akcjach, co stanowiło najwyższy udział wśród wszystkich państw organizacji.

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PFR zwraca uwagę, że tak wysoki udział akcji nie jest w Polsce zjawiskiem wyjątkowym. Struktura inwestycji na poziomie około 90 proc. jest zbliżona do średniej dla krajowych programów emerytalnych, m.in. dlatego, że OFE nie mogą inwestować środków w obligacje.

Jednocześnie raport wskazuje na słabą pozycję Polski pod względem wielkości zgromadzonych aktywów emerytalnych. Na koniec 2025 r. ich wartość odpowiadała 10,9 proc. polskiego PKB, co było jednym z najniższych wyników w OECD. Dla porównania, lider zestawienia – Dania – osiągnęła poziom 210 proc. PKB, podczas gdy Włochy odnotowały 12,1 proc. PKB, a Hiszpania 10,4 proc. PKB.

Źródło: PAP

Para emerytów siedzi na ławce
Polskie programy emerytalne zabezpieczone aktywami osiągnęły w 2025 r. realną stopę zwrotu na poziomie 31,2 proc., co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich krajów OECD. Fot. Wojtek Rzazewski/Bloomberg via Getty Images
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