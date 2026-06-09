Rząd wyszedł z propozycją nowej najniższej emerytury. Wzrost o niecałe 70 zł

Rząd zaproponował waloryzację rent i emerytur o 3,5 proc. w 2027 r. – poinformowała we wtorek Kancelaria Premiera. Oznacza to koszty dla budżetu sięgające 16,7 mld zł.

W trakcie wtorkowego posiedzenia rząd zdecydował, że zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. Oznacza to podwyżkę emerytur i rent o co najmniej 3,5 proc.

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Najniższa emerytura wzrosłaby z 1978,49 zł do 2047,34 zł brutto, czyli o 68,85 zł. Podwyżka ma wejść w życie 1 marca 2027 r.

Szacowany koszt waloryzacji to ok. 16,7 mld zł.

Ostateczna wysokość wskaźnika zostanie jednak ogłoszona po podaniu przez prezesa GUS, w formie komunikatu w Monitorze Polskim, rzeczywistych danych makroekonomicznych. Następnie właściwy minister ogłosi wysokość wskaźnika waloryzacji w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia przez prezesa GUS tych komunikatów, w lutym 2027 r.

Źródło: PAP