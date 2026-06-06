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06.06.2026 13:45

Polska nie wdroży całości paktu migracyjnego, nawet jeśli skończy się to w TSUE. „Osłabiłby nasze bezpieczeństwo”

Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, bo osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Podkreślił, że rząd nie zmieni stanowiska nawet, jeśli Komisja Europejska złoży na Polskę skargę do TSUE.

– Będziemy starali się stosować te elementy paktu, które jednoznacznie uszczelniają politykę migracyjną, ale wszystkich przepisów nie wdrożymy – zapowiedział Maciej Duszczyk.

Słowa te padły mimo zwolnienia Polski z mechanizmu solidarnościowego, co oznacza, że nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów finansowych związanych z odmową ich przyjęcia. Według wiceministra niektóre przepisy paktu osłabiałyby bezpieczeństwo Polski. Jak dodał, ich wdrożenie „na pewno zostałoby wykorzystane przez Rosję i Białoruś”.

– Mówił to już poprzedni rząd, obecny mówi dokładnie to samo. Wielu elementów tego pakietu nie możemy wdrożyć, bo z naszego punktu widzenia byłoby to niebezpieczne – podkreślił wiceminister.

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Jak tłumaczył, Polska wdroży m.in. nowe podejście do polityki powrotów, zapisy dotyczące ochrony granic, w tym zakaz instrumentalizacji migracji, oraz rozporządzenie kryzysowe, umożliwiające uruchomienie zaostrzonych procedur w sytuacjach nagłego zagrożenia lub masowego napływu migrantów.

Zaznaczył, że stanowisko Polski jest akceptowane przez zdecydowaną większość państw członkowskich, a także zrozumiałe dla Komisji Europejskiej.

Nasza determinacja będzie pełna, nawet jeśli Komisja Europejska miałaby złożyć w przyszłości skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział.

Według źródeł PAP Polska nie zamierza wdrożyć m.in. zapisów zobowiązujących państwa UE do tworzenia dodatkowej infrastruktury przy granicy, w tym zaplecza medycznego dla migrantów.

Źródło: PAP

Państwa UE móc odsyłać nielegalnych migrantów
Maciej Duszczyk
Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego – powiedział Maciej Duszczyk.
Fot. Wiktor Dąbkowski/ PAP
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