Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
31.03.2026 22:43

Polska przegrała ze Szwecją w finale barażu o awans do piłkarskich mistrzostw świata

Polska przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 2:3 w finale meczu barażowego o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięskiego gola Szwedzi strzelili w 88. minucie.

Porażka oznacza, że biało-czerwoni nie zagrają w wielkim turnieju po raz pierwszy od 2014 roku i mundialu w Brazylii.

Bramki: dla Szwecji - Anthony Elanga (19), Gustaf Lagerbielke (44-głową), Viktor Gyokeres (88); dla Polski - Nicola Zalewski (33), Karol Świderski (55).

Żółte kartki - Szwecja: Jesper Karlstroem, Lucas Bergvall, Polska: Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, Krzysztof Piątek.

Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia).

Źródło: PAP

Polska przegrała ze Szwecją w walce o mistrzostwa świata w piłce nożnej. Fot: PAP/Leszek Szymañski
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
