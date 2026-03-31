Bramki: dla Szwecji - Anthony Elanga (19), Gustaf Lagerbielke (44-głową), Viktor Gyokeres (88); dla Polski - Nicola Zalewski (33), Karol Świderski (55).
31.03.2026 22:43
Polska przegrała ze Szwecją w finale barażu o awans do piłkarskich mistrzostw świata
Polska przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 2:3 w finale meczu barażowego o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięskiego gola Szwedzi strzelili w 88. minucie.
Porażka oznacza, że biało-czerwoni nie zagrają w wielkim turnieju po raz pierwszy od 2014 roku i mundialu w Brazylii.
Bramki: dla Szwecji - Anthony Elanga (19), Gustaf Lagerbielke (44-głową), Viktor Gyokeres (88); dla Polski - Nicola Zalewski (33), Karol Świderski (55).
Żółte kartki - Szwecja: Jesper Karlstroem, Lucas Bergvall, Polska: Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski, Krzysztof Piątek.
Sędzia: Slavko Vincić (Słowenia).
Źródło: PAP