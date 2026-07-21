Polska przystępuje do budowy systemu bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2

Polska dołączy do budowy satelitarnej sieci bezpiecznej łączności IRIS2. Umowę podpisali we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz komisarz ds. obrony Andrius Kubilius.

Polska dołączyła do krajów, budujących system bezpiecznej łączności IRIS2. Fot PAP/Leszek Szymański

Jak tłumaczy minister spraw wewnętrznych, „dziś Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności". – Łączności, która będzie obsługiwana przez zestaw satelitów europejskich. To będzie całkowicie niezależny system, który będzie gwarantował nam bezpieczeństwo i pełną niezależność – stwierdził.

Jego zdaniem program jest odpowiedzią na niebezpieczne czasy. Wśród zagrożeń wymagających szybkiej i bezpiecznej łączności wymienił choćby katastrofy naturalne czy zagrożenia hybrydowe, które mogą zagrozić zwykłym systemom. Kierwiński uważa, że Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy, jeżeli chodzi o konstelację IRIS2 w Europie.

Ta umowa to prawie 600 mln euro pochodzących z KPO, które inwestujemy w nasze bezpieczeństwo. Inwestujemy, aby w każdej chwili mieć pełną zdolność komunikacyjną dla najważniejszych osób i instytucji w państwie – wytłumaczył Kierwiński.

– To będzie konstelacja europejska, która pozwoli na szybką komunikację między wszystkimi krajami członkowskimi. Żaden kraj pojedynczo nie jest w stanie zbudować sam takiej konstelacji z taką efektywnością, także ekonomiczną. Dlatego przyłączamy się do tego dużego projektu, by być jego częścią i jednym z jego zarządzających – dodał.

Z kolei komisarz UE stwierdził, że to wielki dzień dla Polski i UE, a Warszawa „pokazuje prawdziwe przywództwo". Jego zdaniem Polska inwestuje w bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Z kolei podpisanie umowy ws. IRIS2 sprawi, że Polska będzie filarem strategii bezpiecznej łączności Europy.

Czym jest system IRIS2?

IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) to unijna konstelacja satelitów telekomunikacyjnych, budowana jako europejska odpowiedź na systemy takie jak Starlink Elona Muska czy chińskie sieci satelitarne. Docelowo ma się składać z ponad 290 satelitów na różnych orbitach, zapewniających bezpieczną, szyfrowaną łączność dla rządów, służb ratowniczych i infrastruktury krytycznej państw UE. System ma być odporny na zakłócenia, cyberataki i działania hybrydowe, a jego budową zarządzają wspólnie Komisja Europejska, Europejska Agencja Kosmiczna i konsorcjum firm prywatnych (w tym choćby polski Creotech). Pierwsze satelity mają trafić na orbitę około 2029 r., a system ruszy w pełni w latach 2030–2031.

Źródło: PAP/XYZ