Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
26.03.2026 22:47

Polska wygrywa z Albanią w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata

Polska pokonała Albanię 2:1 w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Oznacza to, że we wtorek, 31 marca, zmierzy się ze Szwecją.

Bramki: dla Polski - Robert Lewandowski (63), Piotr Zieliński (73); dla Albanii - Arber Hoxha (42).

Żółte kartki: Polska - Robert Lewandowski, Karol Świderski; Albania - Mario Mitaj, Elseid Hysaj, Kristjan Asllani.

Szwecja pokonuje Ukrainę

W meczu Szwecja-Ukraina padł wynik 3:1. Trzy bramki zdobył napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. W doliczonym czasie honorowego gola dla Ukrainy strzelił Matwij Ponomarenko.

We wtorek Szwecja zagra z Polską na stadionie Nationalarenan w Solnie pod Sztokholmem. Zwycięzca tego meczu pojedzie na mundial w Kanadzie, USA i Meksyku. W fazie grupowej zmierzy się z Holandią, Japonią i Tunezją.

Źródło: XYZ/PAP

