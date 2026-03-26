Polska wygrywa z Albanią w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata
Polska pokonała Albanię 2:1 w półfinale baraży o awans do piłkarskich mistrzostw świata. Oznacza to, że we wtorek, 31 marca, zmierzy się ze Szwecją.
Bramki: dla Polski - Robert Lewandowski (63), Piotr Zieliński (73); dla Albanii - Arber Hoxha (42).
Żółte kartki: Polska - Robert Lewandowski, Karol Świderski; Albania - Mario Mitaj, Elseid Hysaj, Kristjan Asllani.
Szwecja pokonuje Ukrainę
W meczu Szwecja-Ukraina padł wynik 3:1. Trzy bramki zdobył napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. W doliczonym czasie honorowego gola dla Ukrainy strzelił Matwij Ponomarenko.
We wtorek Szwecja zagra z Polską na stadionie Nationalarenan w Solnie pod Sztokholmem. Zwycięzca tego meczu pojedzie na mundial w Kanadzie, USA i Meksyku. W fazie grupowej zmierzy się z Holandią, Japonią i Tunezją.
Źródło: XYZ/PAP