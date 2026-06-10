Polski fintech paymove pozyskał 9 mln zł. Będzie rozwijać infrastrukturę płatniczą dla agentów AI

Polski fintech paymove, działający na rynku płatności okazjonalnych i offline, pozyskał w najnowszej rundzie finansowania 9 mln zł.

Liderem rundy został fundusz 4growth VC, któremu towarzyszyli fundusz Kogito Ventures oraz grupa aniołów biznesu.

Paymove działa w segmencie tzw. unattended commerce. To m. in. płatności za papierowe faktury, wezwania do zapłaty, parkingi, transport publiczny, bilety czy opłaty administracyjne. Usług spółki pozwala zastąpić parkomaty, terminale i fizyczne kasy kodem QR, bez konieczności instalowania aplikacji czy rejestracji przez użytkownika.

Firma działa obecnie jako autoryzowana Mała Instytucja Płatnicza (MIP) pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Planuje ubiegać się o status Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP).

Spółka została założona w 2023 r. przez Piotra Mazura, Kamila Kupera i Tomasza Gęsiora. Na etapie early-stage w startup zainwestowały fundusze Kogito Ventures, S20, N50 oraz grupa aniołów biznesu.

Paymove chce tworzyć infrastrukturę płatniczą dla agentów AI

Fintech chce przeznaczyć pozyskany kapitał na rozwój infrastruktury płatniczej dla agentów sztucznej inteligencji (ang. agentic AI payments) oraz ekspansję międzynarodową na rynkach Europy Zachodniej.

– Ambicją paymove jest stworzenie spójnego ekosystemu płatności dla partnerów, którzy szukają prostych technologicznie i efektywnych kosztowo rozwiązań. Naszym celem jest transformacja naszych usług w kierunku platformy Payment-as-a-Service, opartej na trzech filarach: płatnościach okazjonalnych, e-commerce i mobile oraz agentic payments w modelach AI. W dwóch pierwszych obszarach posiadamy już gotowe produkty i bazę klientów. Infrastrukturę dla płatności za pomocą agentów sztucznej inteligencji zaprezentujemy jeszcze w tym roku – zapowiada Piotr Mazur, CEO paymove.

Spółka widzi duży potencjał wzrostu segmentów, na których działa. Rynek płatności offline w Europie szacowany jest na 39,5 mld euro, z czego sam segment unattended commerce odpowiada za około 9,5 mld euro – podaje paymove.

– Rynek płatności offline jest bardzo słabo zdigitalizowany. Dominuje na nim przestarzała i droga w utrzymaniu infrastruktura fizyczna. Zespół paymove potrafi precyzyjnie zdefiniować potrzebę sprzedającego. Oferuje niskie koszty wejścia, m.in. brak kosztów wdrożenia i sprzętu. Przedstawia bardzo proste rozwiązanie płatnikowi. Segment e-commerce jest bardzo nasycony. Z kolei offline, jeszcze napędzany regulacjami SEPA Instant, daje unikalną szansę na zbudowanie pozycji lidera. Widzimy tu ogromny potencjał do skalowania – komentuje Jan Kastory, partner zarządzający 4growth VC.

Startup chce wyjść z usługami poza Polskę

Obecnie paymove obsługuje ponad 2 tys. lokalizacji w Polsce, docierając do ponad 600 tys. użytkowników i przetwarzając kilkaset tysięcy transakcji rocznie. Kolejnym krokiem, który planuje spółka, jest wyjście poza granice kraju. Obecnie fintech prowadzi zaawansowane negocjacje kontraktów na rynkach hiszpańskim, portugalskim i włoskim.

– Od naszych pierwszych rozmów dwa lata temu paymove dokonał ogromnego postępu, udowadniając, że jego model szybko podbija niezagospodarowany rynek w Polsce. Ta skuteczna walidacja produktu otwiera spółce drzwi do kolejnego etapu, jakim jest ekspansja zagraniczna i wejście z gotowym rozwiązaniem na rynki Europy Zachodniej – komentuje Marcin Jaszczuk, partner zarządzający 4growth VC.

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