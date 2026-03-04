Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 11:40

Polski rząd wysyła samoloty po Polaków na Bliskim Wschodzie

Premier Donald Tusk ogłosił w środę, że w ciągu kilkunastu godzin w Omanie ma wylądować samolot po Polaków. Priorytetem jest ewakuacja osób wymagających pomocy medycznej.

Rozumiem, że decyzja o wysłaniu transportu lotniczego z tym priorytetem […] jest już w realizacji i że w ciągu kilkunastu godzin samolot z tym medycznym priorytetem powinien w Omanie […] wylądować– powiedział Donald Tusk na wstępie posiedzenia zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Szef rządu poinformował, że na ewakuację oczekuje m.in. poważnie chora Polka.

– Nie muszę tego mówić, ale chciałbym, żeby wiedziała o tym także opinia publiczna. Jeśli samolot poleci po chorych, a będzie także miejsce dla zdrowych, ewakuujemy każdego, kto będzie potrzebował, w ramach możliwości – dodał.

Premier zaapelował też o to, by nie lecieć do krajów Bliskiego Wschodu.

– Ten kto leci dzisiaj, jutro być może będzie czekał na pomoc państwa i będzie chciał się ewakuować. Więc zwracam się do wszystkich jeszcze raz: kto nie musi, niech nie leci – oświadczył.

W czwartek lot na Sri Lankę i Malediwy, w planach ZEA

Na jutro zaplanowaliśmy lot największym w naszej dyspozycji samolotem do Sri Lanki, a dalej na Malediwy i zamierzamy sprowadzić stamtąd naszych obywateli – zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Wicepremier i szef MON dodał Władysław Kosiniak-Kamysz, że polscy żołnierze stacjonujący na Bliskim Wschodzie pomogą w ewakuacji polskich obywateli, jeśli takie wsparcie będzie konieczne. Polskie kontyngenty w Turcji, Iraku, Jordanii i Libanie liczą łącznie ponad 400 żołnierzy.

Z kolei wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że Zjednoczone Emiraty Arabskie planują wylot około 100 samolotów swoimi liniami w najbliższych dniach.

Zabiegamy o to, aby jak największa proporcja z nich przyleciała także do Warszawy – zapewnił.

W odwecie za trwający od soboty atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku wiele państw na Bliskim Wschodzie. Polskie MSZ nie odnotowało żadnych ofiar wśród Polaków przebywających w tych krajach.

Niektóre z nich zamknęły jednak swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało połączenia w regionie, co uniemożliwiło Polakom powrót do kraju. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.

Źródło: PAP, XYZ

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie odebrała już 2 tys. telefonów
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 4 listopada 2025 r.
Premier Donald Tusk zapewnił, że w ciągu kilkunastu godzin wyląduje w Omanie samolot służący ewakuacji Polaków.
Fot. PAP/Radek Pietruszka

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Giełdy reagują na atak na Iran. Jak inwestorzy chcą zarobić na konflikcie? (AKTUALIZACJA)
Wraz z rozpoczęciem notowań po weekendzie inwestorzy próbują rozegrać wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Widać zarówno ucieczkę do bezpiecznych aktywów, jak i spekulacyjny zakup instrumentów, które potencjalnie mogą zyskać w nowych okolicznościach. Analizujemy zachowanie graczy giełdowych, by stwierdzić, czego można się po nich spodziewać w najbliższych dniach.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Haracz w sieci może zrujnować małe biznesy. System opinii wymknął się spod kontroli?
„Lewe”, często z góry opłacone komentarze przy profilu przedsiębiorcy to jedynie element nielegalnej gry, na której zarabiają oszuści. W XXI wieku w dobie dyrektywy Omnibus i zaostrzania prawa w sieci sięga się po niechlubne metody rodem z lat 90-tych. Przedsiębiorcy mówią o groźbach i fali fałszywych komentarzy. Co na to prawo?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
E3 kontra Madryt: Wojna w Iranie obnaża konflikty w UE i ambicje Paryża
Na amerykańsko-izraelskie uderzenie na Iran Europa zareagowała mieszanką ostrożności, geopolitycznego realizmu i — w kilku stolicach —zapowiedziami działań. Oficjalna linia Brukseli i kluczowych państw członkowskich brzmi: deeskalacja, presja na program nuklearny Teheranu, ochrona obywateli UE. Ale widać wyraźne pęknięcia — zwłaszcza między Paryżem, który chce aktywnie bronić sojuszników w regionie, a Madrytem, który otwarcie potępia atak.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026