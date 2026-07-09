Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.07.2026
NEWSROOM XYZ
09.07.2026 08:14

Polski startup pozyskał ponad milion złotych na rozwój systemu obrony satelitarnej

Startup Ares Shield poinformował o pozyskaniu 1,4 mln zł w ramach kolejnej rundy finansowania na rozwój systemy obrony satelitarnej. Ponadto opracowywana technologia wkroczyła w fazę demonstracyjną według skali NASA.

Wrocławski startup Ares Shield pozyskał 1,4 mln zł finansowania na dalszy rozwój technologii ochrony systemów satelitarnych. Fot. Getty Images, mapa pochodzi z planetpixelemporium.com i została wyrenderowana przez blender.org

Jak poinformował Ares Shield w komunikacie prasowym, firma zakończyła drugą rundę finansowania, w której udało jej pozyskać co najmniej milion złotych. Zebrane pieniądze pochodzą od inwestorów prywatnych i zostaną zainwestowane w dalszy rozwój systemu obrony satelitarnej, który spółka pierwszy raz zaprezentowała w marcu br. W najbliższych miesiącach planuje kolejne pokazy, w tym testy orbitalne czy przygotowanie do niskoseryjnej produkcji.

Wrocławski startup pracuje nad platformą obronną wykorzystującą analitykę opartą na sztucznej inteligencji, dane z systemów sensorycznych oraz technologię HPM, czyli mikrofale dużej mocy. W warstwie orbitalnej system działa jako aktywna tarcza ochronna dla satelitów – wykrywa, klasyfikuje i neutralizuje zagrożenia dla infrastruktury kosmicznej. Ares Shield przekonuje, że jej rozwiązanie pomoże Europie oraz NATO odzyskać przewagę w obszarze przestrzeni kosmicznej.

Obecnie rozwijana technologia wkroczyła w fazę demonstracyjną według skali NASA. Oznacza to, że rozwijany system może być testowany w warunkach laboratoryjnych. Jest to czwarty z dziewięciu poziomów stosowanych przez amerykańską agencję kosmiczną. Ostatni próg przeznaczony jest dla narzędzi gotowych do sprzedaży.

– Europa słusznie skupia się na przeciwdziałaniu głównemu dziś zagrożeniu, jakim jest agresja Rosji na Ukrainę. Na horyzoncie jednak od dawna widnieje wyzwanie związane z obroną przestrzeni kosmicznej: satelity są kluczowe dla każdej gałęzi gospodarki i ich bezpieczeństwo powinno być dziś głównym priorytetem. Podczas gdy Europa stara się tego nie zauważać, Chiny czy Rosja od dziesięcioleci dążą do dominacji w przestrzeni kosmicznej – powiedział cytowany w komunikacie firmy Grzegorz Zwoliński, CEO ARES Shield.

Spółka poinformowała także, że rozpoczęła współpracę z belgijskim instytutem badawczym VITO. Ares Shield kontynuuje rozmowy z innymi ośrodkami badawczymi. Już teraz pośród partnerów firmy są m.in. bułgarski producent sprzętu kosmicznego EnduroSat oraz MBDA – europejski koncern zbrojeniowy specjalizujący się w produkcji broni rakietowej.

Polecamy: Orbit odpala nowy fundusz. Prawie pół miliarda złotych dla startupów, które nie chcą oddać udziałów

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mniej transakcji, mniejsza skala, a inwestorzy wybredni. Co działo się na rynku M&A w drugim kwartale?
Liczba transakcji M&A na polskim rynku spadła w drugim kwartale. Fuzji i przejęć było mniej, dominowały też transakcje o mniejszej lub średniej skali. Jak wskazują eksperci, rynek staje się coraz…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pożar, powódź, błąd projektowy. Kto płaci, gdy staje wielka budowa?
Uszkodzony w dostawie transformator albo powódź na zapleczu budowy mogą zatrzymać wielomiliardową inwestycję na miesiące. Im większy projekt, tym ważniejsze są ubezpieczenia chroniące inwestora,…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
CD Projekt i Allegro liderami wzrostów. Dzień na GPW 7 lipca 2026 r.
GPW we wtorek pozostawała na minusie, choć skala przeceny głównych warszawskich indeksów była ograniczona. Najmocniejsze spadki to PZU i KGHM
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Afryka pod wrażeniem polskiej branży cyber
Konieczność obrony przed rosyjską dezinformacją i atakami hakerskimi spowodowała, że Polska stała się światowym pionierem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy znad Wisły podbijają właśnie…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?
74 proc. badanych dorosłych Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, tylko 38 proc. z badanych główną winę widzi po stronie lekarzy. Tak wynika z sondażu zrealizowanego…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Społeczeństwo
Średnio 2,87 zł za sprzedaną książkę. Pisarze walczą o więcej. Chcą ustawowe 10 proc.
Unia Literacka domaga się ustawowego zagwarantowania autorom co najmniej 10 proc. ceny okładkowej sprzedanej książki. Jak przekonuje, dziś od egzemplarza kosztującego 50 zł do pisarza często trafia…
07.07.2026