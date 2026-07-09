Polski startup pozyskał ponad milion złotych na rozwój systemu obrony satelitarnej

Startup Ares Shield poinformował o pozyskaniu 1,4 mln zł w ramach kolejnej rundy finansowania na rozwój systemy obrony satelitarnej. Ponadto opracowywana technologia wkroczyła w fazę demonstracyjną według skali NASA.

Wrocławski startup Ares Shield pozyskał 1,4 mln zł finansowania na dalszy rozwój technologii ochrony systemów satelitarnych. Fot. Getty Images, mapa pochodzi z planetpixelemporium.com i została wyrenderowana przez blender.org

Jak poinformował Ares Shield w komunikacie prasowym, firma zakończyła drugą rundę finansowania, w której udało jej pozyskać co najmniej milion złotych. Zebrane pieniądze pochodzą od inwestorów prywatnych i zostaną zainwestowane w dalszy rozwój systemu obrony satelitarnej, który spółka pierwszy raz zaprezentowała w marcu br. W najbliższych miesiącach planuje kolejne pokazy, w tym testy orbitalne czy przygotowanie do niskoseryjnej produkcji.

Wrocławski startup pracuje nad platformą obronną wykorzystującą analitykę opartą na sztucznej inteligencji, dane z systemów sensorycznych oraz technologię HPM, czyli mikrofale dużej mocy. W warstwie orbitalnej system działa jako aktywna tarcza ochronna dla satelitów – wykrywa, klasyfikuje i neutralizuje zagrożenia dla infrastruktury kosmicznej. Ares Shield przekonuje, że jej rozwiązanie pomoże Europie oraz NATO odzyskać przewagę w obszarze przestrzeni kosmicznej.

Obecnie rozwijana technologia wkroczyła w fazę demonstracyjną według skali NASA. Oznacza to, że rozwijany system może być testowany w warunkach laboratoryjnych. Jest to czwarty z dziewięciu poziomów stosowanych przez amerykańską agencję kosmiczną. Ostatni próg przeznaczony jest dla narzędzi gotowych do sprzedaży.

– Europa słusznie skupia się na przeciwdziałaniu głównemu dziś zagrożeniu, jakim jest agresja Rosji na Ukrainę. Na horyzoncie jednak od dawna widnieje wyzwanie związane z obroną przestrzeni kosmicznej: satelity są kluczowe dla każdej gałęzi gospodarki i ich bezpieczeństwo powinno być dziś głównym priorytetem. Podczas gdy Europa stara się tego nie zauważać, Chiny czy Rosja od dziesięcioleci dążą do dominacji w przestrzeni kosmicznej – powiedział cytowany w komunikacie firmy Grzegorz Zwoliński, CEO ARES Shield.

Spółka poinformowała także, że rozpoczęła współpracę z belgijskim instytutem badawczym VITO. Ares Shield kontynuuje rozmowy z innymi ośrodkami badawczymi. Już teraz pośród partnerów firmy są m.in. bułgarski producent sprzętu kosmicznego EnduroSat oraz MBDA – europejski koncern zbrojeniowy specjalizujący się w produkcji broni rakietowej.

Polecamy: Orbit odpala nowy fundusz. Prawie pół miliarda złotych dla startupów, które nie chcą oddać udziałów