Polski venture builder uruchomił spółkę z sektora obronnego. Na czele były wiceprezes Banku Pekao

The Heart, wiodący polski venture builder, uruchomił Defence Production Hub – nową spółkę, której celem jest integracja potencjału przemysłowego Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej z rosnącym globalnym popytem sektora obronnego – ogłosiła spółka.

Spółką kieruje dr Marek Tomczuk – ekonomista i menedżer z 26-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym i obronnym, były wiceprezes Banku Pekao SA oraz członek zarządu BGK. Drugim założycielem jest Dominik Wieliński.



„Nowy podmiot identyfikuje za granicą sprawdzone technologie – udokumentowane wdrożeniami – których nie ma jeszcze na polskim rynku ani w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Projekt był rozwijany przez ponad rok w modelu inkubacyjnym i wchodzi obecnie w fazę pełnej działalności operacyjnej jako samodzielna spółka" – czytamy w komunikacie.

W myśl jego twórców, Defence Production Hub odpowiada na strukturalną lukę w łańcuchach dostaw europejskiego sektora defence, gdy – wich ocenie – dynamiczny wzrost wydatków obronnych nie jest równomiernie absorbowany przez moce produkcyjne przemysłu.

Spółka tworzyć ma więc „pomost między tym popytem a istniejącą, lecz niewystarczająco wykorzystaną bazą przemysłową regionu".

Spółka na starcie dysponuje aktywną siecią ponad 60 partnerów przemysłowych i powstała w strukturach The Heart.

Tomczuk: misją Defence Production Hub jest odpowiedź sektora obronnego

– Sektor obronny stoi przed największymi wyzwaniami, z jakimi przyszło nam się mierzyć: dynamicznie rosnącym popytem, niewydolnością linii produkcyjnych, słabo rozwiniętymi możliwościami skalowania, łańcuchami dostaw zdecydowanie zbyt odległymi od frontu, barierami finansowymi dla inwestorów prywatnych oraz złożonymi ramami regulacyjnymi. Drony, systemy satelitarne i AI stają się standardem, nie niszą. Misją Defence Production Hub jest odpowiedź na te wyzwania poprzez połączenie potencjału polskich firm – szczególnie z sektora MŚP – ze światowym popytem i nowymi technologiami, w sposób systemowy i skalowalny – mówi dr Marek Tomczuk – prezes Defence Production Hub.

– Defence Production Hub to projekt, który od początku pokazuje, jak działa The Heart: identyfikujemy realną, nieobsłużoną potrzebę rynkową i budujemy wokół niej ekosystem – z właściwymi ludźmi, modelem operacyjnym i siecią partnerów. W ciągu roku inkubacji udało się dotrzeć do kluczowych interesariuszy sektora, zweryfikować założenia biznesowe i zbudować solidne fundamenty pod działalność komercyjną, w tym podpisać pierwsze międzynarodowe partnerstwa. Dziś spółka jest gotowa, by działać samodzielnie i skalować swoją ofertę na rynkach międzynarodowych – komentuje Jędrzej Iwaszkiewicz , COO i współzałożyciel The Heart.

Jak czytamy w komunikacie, w trakcie fazy inkubacyjnej Defence Production Hub nawiązał relacje z ponad 60 firmami z Polski i Turcji, reprezentującymi szeroki przekrój kompetencji przemysłowych – od produkcji i montażu systemów bezzałogowych, sprzętu lotniczego i lądowego, przez konstrukcje stalowe i obróbkę cieplną, aż po układy hydrauliczne, zaawansowane powłoki i wyroby kompozytowe – z których znacząca część dysponuje już certyfikatami ISO 9001:2015, TUV oraz AQAP 2110.

Sieć ma być sukcesywnie rozszerzana o kolejne podmioty z regionu CEE i Skandynawii. Jak zauważa komunikat, wpisuje się to w szerszy kontekst polityki przemysłowej realizowanej na poziomie UE i NATO.

Peogram SAFE oraz inicjatywa ReArm Europe mają skierować setki miliardów euro na rozbudowę zdolności obronnych. Polska – przeznaczająca w 2025 roku około 5 proc. PKB na obronność – „stanowi naturalny punkt ciężkości tych inwestycji".

