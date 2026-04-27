Światowe wydatki na zbrojenia w 2025 r. dalej w górę. Polska wysoko (raport SIPRI)

Wydatki na zbrojenia zwiększyły się na świecie w 2025 r. o 2,9 proc. do poziomu 2,89 bln dolarów, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI). Europejskie kraje NATO wydały 559 mld dolarów, co dałoby im łącznie drugie miejsce za USA, Polska była 14. z wydatkami na poziomie 46,8 mld dolarów.

Szwedzki think tank odnotował, że w 2025 r. wydatki militarne na świecie zwiększyły się do najwyższego poziomu od 2009 r. pod względem ich udziału w światowym PKB. Wyniósł on 2,5 proc. Eksperci SIPRI podkreślają, że 2025 r. był jedenastym rokiem z rzędu, w którym nastąpił wzrost wartości funduszy przeznaczanych na zbrojenia.

Autorzy raportu zauważyli, że w 2025 r. doszło do wzrostu wydatków na zbrojenia pomimo wstrzymania przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa nowej pomocy dla Ukrainy. Oszacowano, że w 2025 r. amerykańskie wydatki wojskowe spadły do 954 mld dolarów.

Według SIPRI w ciągu ostatnich trzech lat wartość amerykańskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy wyniosła łącznie 127 mld dolarów.

Spadek wydatków wojskowych USA w 2025 r., jak spodziewają się eksperci think tanku, był prawdopodobnie krótkotrwałym zjawiskiem. Odnotowując, że amerykański Kongres w 2026 r. zatwierdził na wydatki wojskowe ponad 1 bln dolarów, oczekują, że w 2027 r. wzrosną one do 1,5 bln dolarów.

Pomimo ograniczenia nakładów na zbrojenia w 2025 r. USA należą obok Chin (336 mld dolarów) i Rosji (190 miliardów) do państw wydających najwięcej na wojsko. W sumie w 2025 r. trzy kraje wydały na cele wojskowe łącznie 1,48 bln dolarów, co stanowiło 51 proc. światowych wydatków militarnych.

Europejskie kraje NATO wydały łącznie 559 mld dolarów

Zdaniem analityków SIPRI głównym czynnikiem zwiększenia inwestycji zbrojnych na świecie był w 2025 r. 14-procentowy wzrost wydatków w Europie, do poziomu 864 mld dolarów. Wskazali oni na fakt, że większe nakłady militarne europejskich członków NATO doprowadziły do najszybszego rocznego wzrostu wydatków zbrojeniowych w krajach Europy Zachodniej i Środkowej od czasu zakończenia zimnej wojny w 1991 r.

29 europejskich państw NATO wydało łącznie 559 mld dolarów na obronność w 2025 r., a 22 z nich poniosły wydatki wojskowe na poziomie co najmniej 2 proc. PKB – wynika z danych zebranych przez SIPRI na podstawie własnej metodologii.

Jeśli dodać do nich Kanadę, łączne wydatki wyniosły 596,5 mld dolarów.

Niemcy (4. miejsce pod względem militarnych wydatków na świecie) były największym wydającym na wojsko krajem w tej grupie – ich wydatki wzrosły r/r o 24 proc. do 114 mld dolarów. Obciążenie militarne Niemiec po raz pierwszy od 1990 r. przekroczyło próg 2 proc. PKB, osiągając 2,3 proc. PKB w 2025 r.

Wielka Brytania (6.) wydała 89 mld dolarów, 9. Francja – 68 mld dolarów.

Polska wydała miała w 2025 r. 46,8 mld dolarów wydatków wojskowych (14. miejsce).

Z krajów UE oczko wyżej od nas są jeszcze Włochy (13., 48,1 mld dolarów).

Wydatki wojskowe Hiszpanii (15. miejsce) wzrosły o 50 proc. do 40,2 mld dolarów, co również po raz pierwszy od 1994 r. podniosło jej obciążenie militarne powyżej 2 proc. PKB.

Ukraina (7. pod względem wydatków w 2025 r.) zwiększyła swoje wydatki o 20 proc. do 84,1 mld dolarów, co stanowiło 40 proc. PKB.

Oprócz tego m.in.:

Wydatki wojskowe Izraela (11. miejsce) spadły o 4,9 proc. do 48,3 mld dolarów;

Wydatki Iranu (38. miejsce) spadły drugi rok z rzędu, zmniejszając się w 2025 r. o 5,6 proc. do 7,4 mld dolarów. Spadek w ujęciu realnym był efektem wysokiej rocznej inflacji na poziomie 42 proc., podczas gdy w ujęciu nominalnym wydatki wzrosły;

Arabia Saudyjska (8.) wydała 83,2 mld dolarów;

Wydatki wojskowe Japonii (10. miejsce) wzrosły o 9,7 proc. i w 2025 r. sięgnęły 62,2 mld dolarów, co odpowiadało 1,4 proc. PKB – to najwyższy poziom od 1958 r.

„Zważywszy na skalę obecnych kryzysów, a także długoterminowe cele wielu państw w obszarze wydatków militarnych, tendencja wzrostowa powinna utrzymać się zarówno w 2026 r., jak i później” – przewiduje SIPRI.

Źrodło: XYZ, PAP