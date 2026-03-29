29.03.2026
29.03.2026 16:12

Polski żołnierz ranny w Libanie. Szef MON: doznał lekkich obrażeń w wybuchu miny-pułapki

Polski żołnierz z kontyngentu w Libanie został lekko ranny podczas wybuchu miny pułapki.

„Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz” – napisał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w sieci. Dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza.

DORSZ: poinformowaliśmy rodzinę rannego

„Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej” - przekazało na X Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Poinformowało też, że o zdarzeniu poinformowano rodzinę rannego żołnierza. Pozostałych żołnierzy objęto wsparciem psychologicznym.

Czym jest polski kontyngent w Libanie?

Polski kontyngent w Libanie działa zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma chronić i wspierać ludność cywilną oraz siły zbrojne Libanu. Liczy 250 żołnierzy, a jego podstawą są żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Polacy współpracują tam z Irlandczykami i Węgrami.

Po izraelsko-amerykańskich atakach 28 lutego 2026 na Iran rząd wycofał kontyngent wojskowy z Iraku. Oddział w Libanie pozostał na miejscu. Tymczasem Izrael otworzył w Libanie drugi front i walczy tam z proirańskim Hezbollahem.

Liban: ponad 1000 zabitych w izraelskich nalotach
Pożegnanie żołnierzy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie
Żołnierz kontyngentu w Libanie został lekko ranny w wybuchu miny-pułapki. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Czy odległość od szkoły i zieleni zdecyduje o wartości działek?
Reforma planistyczna zmienia rynek działek. Odległość od szkoły, plan ogólny i OUZ mogą zdecydować o możliwości zabudowy
27.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rynek poszukuje kierunku, premier zapowiada obniżki cen paliw. Notowania GPW 26 marca 2026 r.
Główne indeksy GPW w czwartek notowały spadki, jednak skala zniżek lekko zmniejszyła się pod koniec notowań. Wśród blue chipów najmocniej rosło LPP, o niemal 13 proc. Pogorszyły się notowania Orlenu po informacji o planach wprowadzenia podatku dla koncernów paliwowych.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
LPP bije rekordy, inwestorzy w euforii. „Rentowność ponad wszystko”
Modowy gigant szykuje otwarcie kolejnego tysiąca sklepów Sinsay. Mimo historycznego zysku i dywidendy będzie bezwzględnie zamykać nierentowne placówki. – Nie będziemy trzymać salonu przy Oxford Street w Londynie czy gdziekolwiek indziej wyłącznie ze względów prestiżowych – deklaruje Marek Piechocki, prezes LPP.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie szukać mieszkania, na co zwrócić uwagę i jak negocjować
Ostatnie lata przyniosły wzrost nie tylko cen mieszkań, ale też liczby młodych Polek i Polaków mieszkających u rodziców. Ci, którzy planują wyprowadzkę, stają przed serią dylematów: kupno czy wynajem? Jak znaleźć mieszkanie w dobrej cenie? Na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji?
28.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Oshee mierzy w TOP3. Potrzebna zmiana narracji na: przedsiębiorczość jest „cool” (WYWIAD)
Dariusz Gałęzewski, współzałożyciel Oshee, wskazuje na strukturalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – od regulacji po społeczne postrzeganie biznesu. Mówi o ambicjach globalnych marki, planach akwizycji oraz strategii budowania wizerunku poprzez ambasadorów. Odnosi się także do własnych doświadczeń – choroby, aktywności sportowej i zaangażowania w inicjatywy społeczne.
27.03.2026