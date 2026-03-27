Liban: ponad 1000 zabitych w izraelskich nalotach

Liczba osób zabitych w izraelskich atakach od początku wojny wzrosła do 1116 – podało libańskie ministerstwo zdrowia. Izraelska armia prowadzi wojnę przeciwko proirańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah.

Izraelskie ataki rozpoczęły się 2 marca, dwa dni po wspólnym ataku USA i Izraela na Iran, gdy Hezbollah przyłączył się do wojny. Wśród 1116 zabitych jest 121 dzieci i 42 pracowników służby zdrowia – wynika z opublikowanych w czwartek danych. Nie jest jasne, czy obejmują one także zabitych członków Hezbollahu. Ponad 3,2 tys. osób zostało rannych.

Operacja Izraela w Libanie obejmuje naloty, ostrzał rakietowy i ograniczone działania lądowe na południu kraju. Izrael atakuje pozycje i infrastrukturę Hezbollahu, a ten odpowiada ostrzałem północy Izraela.

W minionych dniach izraelskie władze zapowiedziały zajęcie części południowego Libanu w celu utworzenia strefy buforowej przeciwko bojownikom Hezbollahu. Jerozolima uzasadnia to koniecznością obrony Izraelczyków zamieszkujących przygraniczne tereny.

Caritas szacuje, że niemal jedna szósta Libańczyków – prawie 1 mln osób – musiała opuścić swoje domy.

Liban jest od lat pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Sytuację pogorszyła poprzednia wojna Izraela z Hezbollahem w 2024 r. Rząd w Bejrucie zapowiedział rozbrojenie tej grupy, a po wybuchu nowych walk z Izraelem formalnie zakazał jej prowadzenia działań zbrojnych. Hezbollah odmawia jednak złożenia broni.

Źródło: PAP