Liban: ponad 1000 zabitych w izraelskich nalotach

Liczba osób zabitych w izraelskich atakach od początku wojny wzrosła do 1116 – podało libańskie ministerstwo zdrowia. Izraelska armia prowadzi wojnę przeciwko proirańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah.

Izraelskie ataki rozpoczęły się 2 marca, dwa dni po wspólnym ataku USA i Izraela na Iran, gdy Hezbollah przyłączył się do wojny. Wśród 1116 zabitych jest 121 dzieci i 42 pracowników służby zdrowia – wynika z opublikowanych w czwartek danych. Nie jest jasne, czy obejmują one także zabitych członków Hezbollahu. Ponad 3,2 tys. osób zostało rannych.

Operacja Izraela w Libanie obejmuje naloty, ostrzał rakietowy i ograniczone działania lądowe na południu kraju. Izrael atakuje pozycje i infrastrukturę Hezbollahu, a ten odpowiada ostrzałem północy Izraela.

W minionych dniach izraelskie władze zapowiedziały zajęcie części południowego Libanu w celu utworzenia strefy buforowej przeciwko bojownikom Hezbollahu. Jerozolima uzasadnia to koniecznością obrony Izraelczyków zamieszkujących przygraniczne tereny.

Caritas szacuje, że niemal jedna szósta Libańczyków – prawie 1 mln osób – musiała opuścić swoje domy.

Liban jest od lat pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Sytuację pogorszyła poprzednia wojna Izraela z Hezbollahem w 2024 r. Rząd w Bejrucie zapowiedział rozbrojenie tej grupy, a po wybuchu nowych walk z Izraelem formalnie zakazał jej prowadzenia działań zbrojnych. Hezbollah odmawia jednak złożenia broni.

Źródło: PAP

Jak wojna z Iranem rozlała się na Liban. Geneza konfliktu Izrael-Hezbollah
Zdjęcie przedstawia blok w Bejrucie po ataku Izraela 23 listopada 2025 r.
Liczba osób zabitych w izraelskich atakach od początku wojny wzrosła do 1116 – podało ministerstwo zdrowia Libabu.
Może zainteresować Cię również
Trudne atomowe negocjacje. Prezes Westinghouse Polska: pośpiech nie jest dobrym doradcą
Zapowiadane na pierwsze półrocze 2026 r. podpisanie kontraktu na budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu może się opóźnić. – Uzgodnienie dobrej umowy wymaga czasu i w tym przypadku pośpiech nie jest dobrym doradcą – wskazuje Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska. W rozmowie z XYZ wyjaśnia, co jest najtrudniejsze w negocjacjach, jak przebiega współpraca z polskimi firmami i czy uruchomienie pierwszego bloku w 2036 r. jest nadal możliwe.
25.03.2026
Europa szuka stabilności na południu: UE podpisuje porozumienie z Ghaną
Bezpieczeństwo coraz częściej zaczyna się daleko poza granicami Unii Europejskiej. Wspólnota podpisała właśnie pierwsze w historii porozumienie o bezpieczeństwie i obronie z państwem afrykańskim. Co Europa może dać Ghanie, a co bezpieczeństwo tego kraju Afryki Zachodniej oznacza dla Starego Kontynentu?
27.03.2026
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026
Grupa Virtus rusza z projektem odzysku surowców krytycznych. Hałdy na Śląsku mogą stać się „kopalnią” metali
Grupa Virtus rozpoczyna projekt odzysku surowców krytycznych z odpadów przemysłowych i elektroodpadów, wpisujący się w unijną strategię bezpieczeństwa surowcowego. Spółka planuje eksploatację hałd na Śląsku, wykorzystując technologie rozwijane we współpracy z prof. Przemysław Łoś i jego zespołem.
26.03.2026
Kopenhaga? 70 m kw. Warszawa? 50 m kw. Czy w Polsce dominują małe mieszkania?
Większość nowych mieszkań w największych miastach w Polsce ma mniej niż 60 m kw. Średnia powierzchnia nowego mieszkania w Warszawie czy Krakowie jest wyraźnie niższa niż w Kopenhadze, Berlinie czy Pradze.
27.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026