Ponad 2 mln dłużników i 52 mld zł zaległości. Tak dziś wygląda Krajowy Rejestr Długów

W Krajowym Rejestrze Długów wpisanych jest ponad 2 mln dłużników. Ich łączne zadłużenie sięga 52 mld zł – wynika z raportu KRD. Za większość zaległości odpowiadają konsumenci.

Około 2/3 firm znających KRD za najpoważniejszą konsekwencję wpisu uznaje problemy z zaciągnięciem kredytu.

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Krajowy Rejestr Długów to dziś 2,2 mln dłużników i 52,1 mld zł zaległości. Zgodnie z raportem 40,4 mld zł to długi konsumentów, a 11,7 mld zł – przedsiębiorców.

Około 2/3 firm znających rejestr za najpoważniejszą konsekwencję wpisu do rejestru uznaje problemy z zaciągnięciem kredytu w banku. W przypadku konsumentów zdanie to podziela 3/4 ankietowanych.

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Niemal połowa przedsiębiorców uważa też, że wpis do rejestru powoduje utratę wiarygodności i dobrego imienia, a prawie 40 proc. – że skutkuje odmową sprzedaży produktów lub usług z odroczonym terminem płatności. W przypadku konsumentów odsetki wynoszą odpowiednio 46 proc. i 58 proc.

Z badania wynika też, że prawie połowa przedsiębiorców znających Krajowy Rejestr Długów uznaje za jedną z głównych korzyści możliwość zweryfikowania wiarygodności płatniczej dowolnego kontrahenta. Dla 2/3 konsumentów jest nią możliwość zweryfikowania, czy ich PESEL nie został wykorzystany do zaciągnięcia kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania finansowego.

Źródło: PAP