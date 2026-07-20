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20.07.2026 08:03

Ponad 400 ukraińskich dronów zaatakowało Moskwę i jej okolice

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w poniedziałek rano w komunikatorze Telegram, że siły ukraińskie wystrzeliły ostatniej nocy ponad 400 dronów w kierunku stolicy Rosji i obwodu moskiewskiego. Według Sobianina większość bezzałogowców została zestrzelona.

Rosyjska flaga na tle widoku na Kreml
Na zdjęciu rosyjska flaga na tle widoku na Kreml. Fot. Ayhan Altun/Getty Images

„Ponad 400 wrogich dronów skierowało się w kierunku obwodu moskiewskiego. Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej, gdy znajdowały się jeszcze daleko od miasta. Osiemdziesiąt pięć zostało zniszczonych w miarę zbliżania się do Moskwy” – napisał Sobianin.

Szpital w podmoskiewskim Domodiedowie poinformował, że przyjął sześć osób, które doznały obrażeń w wyniku eksplozji. Nie przekazano jednak jednoznacznie, czy urazy były związane z atakiem dronów. W Domodiedowie znajduje się jedno z międzynarodowych stołecznych lotnisk.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow powiadomił o zniszczeniach w Domodiedowie, Podolsku i Odincowie, wspominając o zniszczeniach prywatnych domów i infrastruktury cywilnej spowodowanych atakami dronów. Dodał, że jedna osoba została ranna w wyniku pożaru prywatnego domu, a druga na autostradzie.

AFP przypomniała, że w nocy z soboty na niedzielę Kijów stał się celem intensywnego rosyjskiego ataku rakietowego, w którym zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na Rosję. Władze w Kijowie podkreślają, że głównym celem jest rosyjska infrastruktura petrochemiczna. Zniszczenia w niej ograniczają możliwości finansowania działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie – podkreśliła AFP.

W niedzielę w Kraju Stawropolskim, na południu europejskiej części Rosji, ukraińskie drony zaatakowały obiekty przemysłowe, doprowadzając do pożarów w magazynach ropy naftowej.

Źródło: PAP

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