12.03.2026 19:50

Ponad 61 mln faktur w KSeF. Firmy korzystają z systemu jeszcze przed obowiązkiem

Ponad 256 tys. firm wystawiło już blisko 61,5 mln faktur w Krajowym Systemie e-Faktur – poinformował wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki. Większość przedsiębiorców korzysta z systemu dobrowolnie, mimo że obowiązek obejmuje na razie tylko największe firmy.

Blisko 61,5 mln faktur zostało wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) – poinformował w czwartek w Senacie wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki. Dane pochodzą z godziny 10 w czwartek. Z systemu skorzystało dotychczas ponad 256 tys. podmiotów.

Według wiceministra liczba dokumentów wystawionych w systemie jest kilkunastokrotnie większa niż w całym okresie działania KSeF w formule dobrowolnej. Spośród wszystkich użytkowników ponad 5 tys. firm należy do grupy przedsiębiorstw objętych obowiązkiem korzystania z systemu od 1 lutego.

Stawicki podkreślił, że zdecydowana większość użytkowników korzysta z platformy dobrowolnie. Około 250 tys. firm wystawia faktury w KSeF mimo braku obowiązku, co oznacza, że blisko 10 proc. przedsiębiorstw, które będą musiały korzystać z systemu od 1 kwietnia, już się do niego przygotowało.

Obowiązek korzystania z KSeF wprowadzany jest stopniowo. Od 1 lutego objęto nim największe firmy, których przychody w 2024 r. przekroczyły 200 mln zł. W kolejnym etapie, od 1 kwietnia, system obejmie pozostałych przedsiębiorców, w tym mikrofirmy. Natomiast dla firm wystawiających faktury między przedsiębiorcami o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie obowiązek zacznie obowiązywać od początku 2027 r. W 2026 r. nie będą nakładane kary za błędne stosowanie systemu.

Resort finansów poinformował także, że przedsiębiorcom wydano już blisko 1,2 mln certyfikatów KSeF, a prawie połowa podmiotów, które docelowo będą objęte systemem, aktywowała w nim swoje konta. Krajowy System e-Faktur to ogólnopolska platforma informatyczna służąca do wystawiania, odbierania i przechowywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, która ma uszczelnić system podatkowy i ujednolicić obieg dokumentów między firmami a administracją skarbową.

12.03.2026