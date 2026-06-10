Ponad połowa polskich firm boi się rosnących kosztów subskrypcji

Ponad połowa polskich firm priorytetowo traktuje rozwój AI i aplikacji. Jednocześnie jednak przedsiębiorstwa boją się rosnących kosztów subskrypcji oprogramowania.

56 proc. firm – jak wynika z badania Forscope – uważa, że cena subskrypcji jest już za wysoka i zjada budżet przeznaczony na rozwój. Nic więc dziwnego, że sposobem na rosnące koszty IT jest wzrost. Zdaniem 52 proc. przedsiębiorców wdrożenie AI i rozwój własnych aplikacji to biznesowy priorytet, który pozwoli wyprzedzić galopujące koszty.

Przedstawiciele dużych i średnich firm są też zainteresowani sprzedażą nieużywanych licencji oprogramowania. To oznacza, że część przedsiębiorstw patrzy na swoje cyfrowe aktywa jako źródło przychodów.

– Dane z naszych badań jasno pokazują, że rynek osiągnął swoisty punkt nasycenia. Firmy nie chcą bez końca płacić za chmurę. Znalazły się w paradoksalnej sytuacji: chcą budować rozwiązania AI, ale ich budżety pochłania codzienne utrzymanie systemów. W 2026 r. wygrają te firmy, które zapanują nad swoim labiryntem licencyjnym, odważą się łączyć chmurę z licencjami wieczystymi i zainwestują odzyskane fundusze we własną przyszłość – tłumaczy Igor Weinlich z Forscope.