Poparcie dla rządu w lutym na poziomie 34 proc. Spada ocena Donalda Tuska (sondaż)

W lutym 2026 r. 34 proc. Polaków popiera rząd, a 41 proc. jest mu przeciwnych – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Minimalnie spadło też poparcie dla premiera Donalda Tuska, które wyniosło 35 proc.

W opublikowanym w piątek sondażu CBOS wskazuje, że w lutym poparcie dla rządu wzrosło o 1 punkt procentowy w porównaniu ze styczniem i osiągnęło 34 proc. Jednocześnie odsetek przeciwników rządu spadł o 1 punkt do 41 proc., a 22 proc. respondentów zadeklarowało obojętność wobec Rady Ministrów.

Minimalne zmiany odnotowano także w ocenie działalności rządu. Pozytywnie pracę rządu oceniło 35 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), natomiast negatywnie 52 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Brak zdania wyraziło 14 proc. badanych.

Pogorszyła się również ocena polityki gospodarczej rządu. 36 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło działania w tym obszarze (spadek o 3 pkt proc.), a 53 proc. wyraziło krytyczne opinie (wzrost o 4 pkt proc.). 11 proc. nie miało zdania.

Notowania premiera Donalda Tuska spadły o 1 punkt procentowy do 35 proc., natomiast krytycznych opinii przybyło do 54 proc. W lutym 12 proc. badanych nie miało zdania na temat szefa rządu. Badanie zrealizowano w dniach 5–16 lutego 2026 r.

