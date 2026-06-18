Popyt na magazyny w Europie rośnie, ale inwestorzy wydają mniej

W pierwszym kwartale 2026 roku najemcy wynajęli w Europie więcej powierzchni magazynowej niż rok wcześniej. Jednocześnie wartość transakcji inwestycyjnych na tym rynku wyraźnie spadła, co eksperci wiążą z napięciami geopolitycznymi i wysokimi kosztami finansowania.

Europejski rynek magazynowy rozpoczął 2026 rok od wzrostu aktywności najemców. Jak wynika z danych Savills, w pierwszym kwartale br. wynajęto 6,58 mln mkw. powierzchni magazynowej, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku. Jednocześnie wartość transakcji inwestycyjnych na rynku magazynowym wyniosła 7,5 mld euro, czyli była o 19,2 proc. niższa niż przed rokiem.

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Największy wzrost aktywności najemców odnotowano w Holandii, gdzie popyt zwiększył się o 41 proc. kwartał do kwartału. Kolejne miejsca zajęły Wielka Brytania ze wzrostem o 14 proc., Belgia z wynikiem 7 proc. oraz Hiszpania, gdzie wzrost sięgnął 6 proc. Szczególnie mocne wyniki osiągnęły Madryt i Barcelona, które łącznie wygenerowały ponad 540 tys. mkw. popytu, najwięcej w ujęciu kwartalnym i o 6 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2025 roku.

Według Savills na rynku nadal brakuje nowoczesnych magazynów klasy A. Jest to efekt ograniczenia liczby projektów realizowanych spekulacyjnie przez deweloperów. W konsekwencji rosną stawki najmu. Europejski indeks czynszów prime Savills zwiększył się o 1,3 proc. w ciągu trzech miesięcy oraz o 2,7 proc. rok do roku.

Jak wskazuje Michał Chodecki, Head of Industrial w Savills Polska, podobne zjawisko obserwowane jest także w Polsce. Ograniczona dostępność gotowych powierzchni powoduje, że najemcy coraz częściej wybierają projekty typu BTS (build-to-suit), realizowane pod konkretnego użytkownika, lub decydują się na renegocjowanie obowiązujących umów. Zdaniem eksperta wymusza to wcześniejsze planowanie ekspansji przez firmy oraz może skłaniać deweloperów do selektywnego powrotu do inwestycji spekulacyjnych na rynkach z najniższym poziomem pustostanów.

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Spadek wartości transakcji inwestycyjnych nie oznacza jednak osłabienia zainteresowania sektorem logistycznym. Jak podkreśla Aleksandra Mazzini, Head of Investment w Savills Polska, inwestorzy koncentrują się obecnie na aktywach najwyższej jakości, zapewniających stabilne przychody z najmu.

Aktywne pozostają przede wszystkim fundusze dochodowe, strategie net lease (przeniesieniu większości kosztów utrzymania nieruchomości na najemcę - red.) oraz francuskie fundusze SCPI. Eksperci oceniają, że niższy wolumen inwestycji wynika głównie z droższego finansowania i niepewności związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie, a region Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, nadal pozostaje atrakcyjnym kierunkiem dla kapitału inwestycyjnego.

Źródło: PAP Biznes