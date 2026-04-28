28.04.2026
28.04.2026 14:04

Popyt na napoje Coca-Coli wzrósł. Wyniki kwartalne koncernu są lepsze od oczekiwań rynkowych

Coca-Cola podała swoje kwartalne wyniki finansowe. Okazało się, że przerosły one oczekiwania analityków dzięki wzrostowi popytu na napoje firmy.

Zysk na akcję wyniósł 86 centów, podczas gdy analitycy spodziewali się 81 centów. Do tego Coca-Cola osiągnęła przychody rzędu 12,47 miliarda dolarów, przy oczekiwanych 12,24 miliarda dolarów. Zysk netto przeznaczony dla akcjonariuszy wyniósł zaś 3,92 miliarda dolarów. To wzrost z 3,33 miliarda dolarów, które koncern osiągnął rok temu.

Mocno wzrosła też skorygowana sprzedaż netto – o 12 proc. do 12,47 miliarda dolarów. Z kolei globalny wolumen sprzedaży liczony w jednostkach (unit case volume) spółki wzrósł o 3 proc. Wskaźnik ten nie uwzględnia cen, aby dokładniej odzwierciedlać rzeczywisty popyt.

W ciągu ostatnich kwartałów dyrektorzy Coca-Cola zgłaszali mniejszy popyt na napoje, zwłaszcza ze strony tych klientów, którzy mają ograniczony budżet. Okazało się jednak, że w pierwszym kwartale 2026 sprzedaż poszła wreszcie w górę w prawie wszystkich segmentach.

Najbardziej zaś wzrósł dział napojów sportowych, wody, kawy i herbaty. Sprzedaż poszła tam w górę o 5 proc. Z kolei napoje gazowane poszły w górę o 2 proc. (przy czym sprzedaż Coli Zero wzrosła o 13 proc.).

Najgorzej ma się za to sprzedaż soków, napojów roślinnych i nabiału. Sprzedaż produktów tego działu spadła o 1 proc.

Coca-Cola podała wyniki za czwarty kwartał. Analitycy oczekiwali lepszych danych
Automat Coca Cola na ulicy w Maroku
Coca-Cola przebiła oczekiwania analityków. Fot. Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images)
