Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 13:37

Porsche sprzedaje swoje udziały w Bugatti

Porsche sprzeda wszystkie swoje udziały w Bugatti Rimac, całkowicie wychodząc z luksusowej marki. Niemiecki koncern robi bowiem wszystko, by ciąć koszty.

Niemiecki koncern zanotował bowiem bardzo powolny wzrost, w górę za to poszły koszty, a do tego Porsche dostało mocno po kieszeni przez taryfy nałożone przez Donalda Trumpa. Dlatego nie tylko pozbywa się udziałów we wspólnej spółce produkującej luksusowe auta, ale też sprzedaje 20,6 proc. w grupie Rimac.

– Porsche, jako jeden z pierwszych inwestorów w Rimac, sprawiło, że ta firma zmieniła się w jednego z czołowych producentów samochodów. Sprzedaż naszych udziałów sprawia, że będziemy się mogli skoncentrować na naszych najważniejszych produktach – tłumaczy Michael Leiters, szef Porsche.

Porsche i chorwacki producent samochodów elektrycznych Rimac stworzyli spółkę joint venture w 2021. Rimac objął 55 proc. udziałów w tej firmie, a pozostałe przejęło Porsche.

Rimac przejmie pełną operacyjną kontrolę nad Bugatti i będzie współpracować z funduszem HOF Capital, którego współzałożycielem jest jeden z członków egipskiej rodziny miliarderów – Sawiris. Do partnerstwa dołączy też BlueFive Capital. Obie strony transakcji sprzedaży akcji Rimac nie ujawniły jej wartości.

Porsche sprzedaje swoje udziały w Bugatti. Fot. Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images
