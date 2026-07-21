Port Gdańsk szóstym portem w UE. Rośnie wolumen przeładunków

W pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. wolumen przeładunków w Porcie Gdańsk wyniósł 41,7 mln ton. To wzrost r/r aż o 9 proc. Port ten jest obecnie szóstym co do wielkości portem Unii Europejskiej.

Port Gdańsk jest szóstym portem Unii Europejskiej. Fot. Getty Images

45 proc. całości przeładunków (18,8 mln ton) stanowiły paliwa płynne. Drugie miejsce zajęła drobnica, która stanowiła 15,2 mln ton (wzrost o 17 proc. r/r).

Z danych portu wynika, że terminal Baltic Hub przeładował 13,8 mln ton towarów (wzrost o 18 proc.) i obsłużył prawie 1,6 mln TEU (wzrost o 23 proc.). TEU to ekwiwalent przeładunku jednego kontenera 20-stopowego (6,1 m). Z kolei przeładunki węgla to 4,3 mln ton (wzrost o 51 proc.), zboża – 1,3 mln ton (wzrost o 13 proc.), a rudy – 173 tys. ton (wzrost o 7 proc.).

Od początku 2026 r. do portu zawinęły 2193 statki (wzrost o 6 proc. r/r), w tym 1793 jednostki handlowe. W strukturze obrotów import wyniósł 27,8 mln ton, eksport 8,3 mln ton, a tranzyt ukształtował się na poziomie 5,6 mln ton.

Te wyniki, jak uważa Dorota Pyć, prezes zarządu firmy, podkreślają, jak ważny jest Port Gdańsk dla polskiej gospodarki. – To efekt strategii rozwoju infrastruktury, zwiększania efektywności operacyjnej oraz dostosowywania oferty portu do zmieniających się potrzeb rynku i partnerów biznesowych, realizowanej konsekwentnie i w sposób pragmatyczny – wyjaśniła.

Port Gdańsk to największy port morski w Polsce. W 2025 r. przeładowano w nim 80,4 mln ton towarów, w tym 39,6 mln ton paliw płynnych (z czego 37,4 mln ton ropy naftowej w Naftoporcie).

Źródło: PAP