Powstaje Przylądek Pomerania. Portowa inwestycja za 10 mld zł

Rozpoczęła się realizacja projektu Przylądek Pomerania, czyli budowy nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inwestycja o wartości 10 mld zł ma stworzyć jeden z najnowocześniejszych kompleksów portowych w Europie oraz zwiększyć możliwości przeładunkowe i znaczenie Polski w międzynarodowym handlu.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka (P) i prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Jarosław Siergiej podczas inauguracji budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Projekt Przylądek Pomerania oficjalnie wszedł w fazę wykonawczą. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie budowy tymczasowej drogi technicznej oznacza zakończenie etapu przygotowań i rozpoczęcie robót związanych z powstaniem nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu.

Według Ministerstwa Infrastruktury jest to największa inwestycja w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych obecnie w Polsce i na Bałtyku.

⚓ Startujemy z największą portową inwestycją w Polsce. 🚢Rozpoczyna się realizacja Projektu Przylądek Pomerania – największej inwestycji w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz jednej z największych inwestycji portowych realizowanych… pic.twitter.com/r2gJ9DjAb5 — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) July 13, 2026

Informacje o rozpoczęciu realizacji inwestycji przedstawili minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz wiceminister Arkadiusz Marchewka. Minister podkreślił, że rozpoczęcie budowy drogi technicznej stanowi faktyczny początek realizacji nowego portu, który ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki morskiej oraz umożliwić rywalizację z największymi portami Europy.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest budowa tymczasowej drogi technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kontrakt na realizację tych prac ma wartość 27,5 mln zł, a ich zakończenie zaplanowano po 10 miesiącach. W ramach zadania powstanie ponad 2,5 km drogi, sieć elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa oraz zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia.

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Równocześnie działalność rozpoczął inżynier kontraktu, który będzie odpowiadał za nadzór nad realizacją inwestycji. Zakres jego prac obejmuje sześć kluczowych zadań, w tym budowę układu drogowego i kolejowego, infrastruktury technicznej oraz obiektów niezbędnych do funkcjonowania przyszłego terminalu.

Cały projekt zakłada budowę nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu wraz z Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym. Według resortu infrastruktury przedsięwzięcie ma zwiększyć bezpieczeństwo logistyczne Polski oraz wzmocnić pozycję krajowych portów w europejskich i światowych łańcuchach dostaw.

Jak poinformował wiceminister Arkadiusz Marchewka, łączna wartość inwestycji wynosi około 10 mld zł. Nowy głębokowodny port ma zostać wybudowany na zalądowionym obszarze Zatoki Pomorskiej, na wschód od istniejącego terminalu LNG. Obiekt będzie przystosowany do obsługi największych kontenerowców oceanicznych wpływających na Morze Bałtyckie.

W ramach inwestycji powstanie około 186 hektarów nowego lądu odzyskanego z morza. Projekt obejmuje budowę terminalu kontenerowego z nabrzeżem o długości 1,3 km, którego zdolność przeładunkowa wyniesie do 2 mln TEU rocznie. Zaplanowano również budowę blisko 3 km nowych nabrzeży, toru podejściowego oraz basenu portowego o głębokości 17 metrów.

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Integralnym elementem przedsięwzięcia będzie także budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej i kolejowej, która zapewni połączenie terminalu z krajową i europejską siecią transportową. Resort infrastruktury zakłada, że nowy port stanie się międzykontynentalnym hubem logistycznym dla Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększając odporność łańcuchów dostaw na zakłócenia w światowym handlu.

Równolegle prowadzone są już prace na morzu. Obecnie trwa oczyszczanie dna Bałtyku pod teren przyszłego zintegrowanego falochronu, a zakończenie tych robót planowane jest do października 2026 r. Według Ministerstwa Infrastruktury realizacja kolejnych etapów projektu ma w najbliższych latach znacząco zwiększyć rolę Świnoujścia oraz całego polskiego wybrzeża na logistycznej mapie Europy.