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29.07.2026 15:34

Poważne niedobory wody w Węgrzech. Ogłoszono stan alarmowy

Rząd Węgier ogłosił stan alarmowy w związku z poważnymi niedoborami wody, które obejmują trzy czwarte kraju. Oczekuje się, że temperatury w najbliższych dniach będą wzrastać, aż do 39 stopni Celsjusza.

Ludzie chłodzący się podczas upału w Madrycie w Hiszpanii
Trzy czwarte Węgier dotknięte poważnymi niedoborami wody. Fot. Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Minister środowiska Laszlo Gajdos w opublikowanym nagraniu w mediach społecznościowych przekazał informacje w związku z obecną falą upałów. Na większości terytorium kraju wskaźniki suszy przekroczyły maksymalne wartości, opisane w przepisach. Wymusiło to podjęcie nadzwyczajnych środków.

Trzy czwarte kraju zmaga się z poważnymi niedoborami wody. W związku z czym wprowadzono najwyższy stopień alarmowy, aby sektor gospodarki wodnej mógł natychmiastowo podejmować niezbędne działania.

Burmistrz Budapesztu Gergely Karacsony oświadczył, że stolica jest przygotowana na nadchodzące upały. Miasto rozstawia awaryjne punkty czerpania wody, które zaczną działać w czwartek.

Władze Budapesztu uspokajają - pomimo rekordowo niskiego poziomu Dunaju, miejskie wodociągi są w stanie zapewnić ciągłość wody pitnej. W związku z tym nie będzie potrzeby wprowadzania ograniczeń w jej zużyciu.

Źródło: PAP

Jak upały zmienią zasady pracy?
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