29.04.2026 21:04

Powell zostaje w Fed mimo końca kadencji. Trwa śledztwo ws. remontu siedziby

Jerome Powell zapowiedział, że nie odejdzie z zarządu Rezerwy Federalnej do czasu zakończenia śledztwa dotyczącego remontu siedziby banku centralnego. Jego kadencja przewodniczącego kończy się 15 maja, ale pozostanie członkiem Rady Gubernatorów przez nieokreślony czas.

Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell oświadczył w środę, że pozostanie w Radzie Gubernatorów „do czasu pełnego i przejrzystego zakończenia” dochodzenia w sprawie modernizacji siedziby Fed. Deklarację złożył na początku konferencji prasowej po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).

Powell podkreślił, że jego decyzje będą podporządkowane interesowi instytucji i obywateli, także po zakończeniu kadencji przewodniczącego, które nastąpi 15 maja. Zaznaczył, że będzie dalej pełnił funkcję gubernatora „przez okres, który zostanie określony później”. Obecnie ma jeszcze dwa lata mandatu w Radzie Gubernatorów.

Wypowiedź Powella rozstrzyga – przynajmniej tymczasowo – jedną z kluczowych niewiadomych wokół ostatniego posiedzenia FOMC. Rynki spodziewały się utrzymania stóp procentowych bez zmian, ale niepewność dotyczyła przyszłości samego przewodniczącego.

Powell odniósł się także do zmiany na stanowisku szefa Fed. Pogratulował swojemu następcy, Kevinowi Warshowi, którego kandydatura przeszła ważny etap w Senacie – komisja bankowa zatwierdziła ją do dalszego głosowania na pełnym forum. Zapowiedział jednocześnie, że jako gubernator będzie działał w tle: „Jest tylko jeden przewodniczący” – zaznaczył.

Odchodzący szef Fed odniósł się również do ostrej krytyki ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który powołał go na stanowisko podczas swojej pierwszej kadencji. Powell określił ją jako „bezprecedensową w 113-letniej historii” banku centralnego.

Zdaniem Powella, ataki polityczne mogą osłabić niezależność Rezerwy Federalnej. Podkreślił, że kluczowe dla gospodarki jest prowadzenie polityki pieniężnej bez nacisków politycznych. „To fundament zaufania publicznego do banku centralnego” – zaznaczył.

Źródło: CNBC

szef Fed Jerome Powell (na pierwszym planie, po prawej) i tuż za nim prezydent USA Donald Trump (po lewej)
szef Fed Jerome Powell (na pierwszym planie, po prawej) i tuż za nim prezydent USA Donald Trump (po lewej). Fot. Getty Images
