16.03.2026 21:06
Pożar po ataku drona na ogromne pole naftowo-gazowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Uderzenie drona doprowadziło do wybuchu pożaru na polu naftowo-gazowym Shan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jedno z największych złóż na świecie.
Shan jest jednym z największych na świecie złóż tzw. kwaśnego gazu. Jego rezerwy szacowane są na około 480 mld m sześc. gazu. Zawiera też m.in. lekką ropę naftową.
Dotychczas nie odnotowano żadnych ofiar ataku ani pożaru.
W poniedziałek drony uderzyły też w irackie pole naftowe Madżnun, gdzie znajduje się największe na świecie złoże ropy naftowej.
Źródło: PAP