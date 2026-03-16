Pożar po ataku drona na ogromne pole naftowo-gazowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Uderzenie drona doprowadziło do wybuchu pożaru na polu naftowo-gazowym Shan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jedno z największych złóż na świecie.

Shan jest jednym z największych na świecie złóż tzw. kwaśnego gazu. Jego rezerwy szacowane są na około 480 mld m sześc. gazu. Zawiera też m.in. lekką ropę naftową.

Dotychczas nie odnotowano żadnych ofiar ataku ani pożaru.

W poniedziałek drony uderzyły też w irackie pole naftowe Madżnun, gdzie znajduje się największe na świecie złoże ropy naftowej.

Źródło: PAP