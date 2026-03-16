16.03.2026 21:06

Pożar po ataku drona na ogromne pole naftowo-gazowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Uderzenie drona doprowadziło do wybuchu pożaru na polu naftowo-gazowym Shan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jedno z największych złóż na świecie.

Shan jest jednym z największych na świecie złóż tzw. kwaśnego gazu. Jego rezerwy szacowane są na około 480 mld m sześc. gazu. Zawiera też m.in. lekką ropę naftową.

Dotychczas nie odnotowano żadnych ofiar ataku ani pożaru.

W poniedziałek drony uderzyły też w irackie pole naftowe Madżnun, gdzie znajduje się największe na świecie złoże ropy naftowej.

Źródło: PAP

Donald Trump zawiedziony brakiem wsparcia ws. Cieśniny Ormuz
Ropa naftowa
Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
Akcje mBanku z silnym wzrostem. Mocne Pepco, Allegro traci. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.
Poniedziałek przyniósł wyraźny wzrost akcji mBanku po tym, jak UniCredit ogłosił zamiar objęcia akcji największego akcjonariusza spółki. Na WIG20 dobrze wypadło też Pepco, w przeciwieństwie do Allegro, które zaliczyło najsilniejszy spadek w indeksie. GPW zamyka sesję z umiarkowanymi wzrostami.
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
