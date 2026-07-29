Pozyskali 5 mln zł i wchodzą do Polski. Litwini chcą zdigitalizować rynek wynajmu samochodów
Po pozyskaniu 5 mln zł litewski startup Sigvi zaczyna działalność w Polsce. Litwini chcą zdigitalizować nasz rynek wynajmu samochodów. To ich pierwsza ekspansja zagraniczna.
Litewski startup Sigvi pozyskał 5,2 mln zł w rundzie pre-seed. Dzięki zebranym pieniądzom wchodzi teraz do Polski. Chce spopularyzować swoją platformę dla branży wynajmu samochodów opartą na sztucznej inteligencji.
– Polska łączy trzy elementy, które sprawiają, że jest dla nas naturalnym kierunkiem ekspansji: szybko rosnącą turystykę, duży i rozdrobniony rynek operatorów oraz klientów oczekujących prostego, cyfrowego doświadczenia – mówi Vytis Šliažas. prezes i współzałożyciel Sigvi.
Platforma Sigvi łączy samochody niezależnych operatorów flotowych z klientami i automatyzuje proces wynajmu. Wykorzystuje przy tym AI do optymalizacji wykorzystania aut.
Jak dotąd Sigvi zarządza około 200 samochodami na Litwie i w Polsce. Celem jest 10-krotne zwiększenie tej liczby w ciągu najbliższych dwóch lat.
– Na Litwie zbudowaliśmy i zweryfikowaliśmy model biznesowy. Polska daje nam możliwość skalowania go na znacznie większym rynku – dodaje Vytis Šliažas.
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