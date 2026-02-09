Pracownicy ochrony zdrowia dostaną podwyżki. Tyle zarobią od lipca

Płace minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc. od 1 lipca. Skala podwyżki jest znana już dziś, ponieważ Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o tempie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. A to ten wskaźnik jest bezpośrednio powiązany z tym, jak kształtują się zarobki medyków.

Według GUS średnia krajowa w gospodarce narodowej wyniosła w 2025 r. 8903,56 zł brutto. Kwota różni się od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw tym, że uwzględnia szersze grono badanych, np. firmy zatrudniające mniej niż 9 osób. I tak, w porównaniu do 2024 r., ubiegły rok przyniósł wzrost o 8,82 proc.

Dokładnie o tyle od lipca wzrosną pensje pracowników ochrony zdrowia. Najwyższe wynagrodzenie będą pobierać lekarze i dentyści ze specjalizacją, bo co najmniej 12 910,16 zł brutto. Farmaceuci, fizjoterapeuci, psycholodzy i pielęgniarki z tytułem magistra oraz ze specjalizacją będą zarabiać 11 485,59 zł brutto.

Kolejni w widełkach płac NFZ są lekarze i dentyści bez specjalizacji, których pensje od lipca wyniosą 10 595,23 zł brutto. Stażyści tych profesji zarobią z kolei 8458,38 zł brutto.

Wynagrodzenia farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów, a także pielęgniarek i położnych z wykształceniem na poziomie magisterskim oraz tych, które po studiach licencjackich uzyskały specjalizacje, wyniesie 9081,63 zł brutto. Ci sami specjaliści, ale po studiach I stopnia lub z wykształceniem średnim, mają zarabiać 8369,35 zł brutto.

Od lipca pensje opiekunów medycznych mają wynosić 7657,06 zł brutto. Wynagrodzenie zawodów niemedycznych ma wynosić 8903,56 zł brutto w przypadku osób z wykształceniem, 6944,78 zł brutto z wykształceniem średnim i 5787,31 zł brutto poniżej wykształcenia średniego.

Opisany model ustalania zarobków pracowników ochrony zdrowia obowiązuje od 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało stronie społecznej Trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, aby zmienić przepisy o minimalnym wynagrodzeniu tak, aby podwyżki wchodziły w życie od 1 stycznia roku następnego, a ich wysokość była zależna od wskaźnika o niższej dynamice wzrostu. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2021 r. 5662,53 zł, co oznacza wzrost w ciągu czterech lat o 57 proc.