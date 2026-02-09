Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 14:02

Pracownicy ochrony zdrowia dostaną podwyżki. Tyle zarobią od lipca

Płace minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc. od 1 lipca. Skala podwyżki jest znana już dziś, ponieważ Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o tempie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. A to ten wskaźnik jest bezpośrednio powiązany z tym, jak kształtują się zarobki medyków.

Według GUS średnia krajowa w gospodarce narodowej wyniosła w 2025 r. 8903,56 zł brutto. Kwota różni się od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw tym, że uwzględnia szersze grono badanych, np. firmy zatrudniające mniej niż 9 osób. I tak, w porównaniu do 2024 r., ubiegły rok przyniósł wzrost o 8,82 proc.

Dokładnie o tyle od lipca wzrosną pensje pracowników ochrony zdrowia. Najwyższe wynagrodzenie będą pobierać lekarze i dentyści ze specjalizacją, bo co najmniej 12 910,16 zł brutto. Farmaceuci, fizjoterapeuci, psycholodzy i pielęgniarki z tytułem magistra oraz ze specjalizacją będą zarabiać 11 485,59 zł brutto.

Kolejni w widełkach płac NFZ są lekarze i dentyści bez specjalizacji, których pensje od lipca wyniosą 10 595,23 zł brutto. Stażyści tych profesji zarobią z kolei 8458,38 zł brutto.

Wynagrodzenia farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów, a także pielęgniarek i położnych z wykształceniem na poziomie magisterskim oraz tych, które po studiach licencjackich uzyskały specjalizacje, wyniesie 9081,63 zł brutto. Ci sami specjaliści, ale po studiach I stopnia lub z wykształceniem średnim, mają zarabiać 8369,35 zł brutto.

Od lipca pensje opiekunów medycznych mają wynosić 7657,06 zł brutto. Wynagrodzenie zawodów niemedycznych ma wynosić 8903,56 zł brutto w przypadku osób z wykształceniem, 6944,78 zł brutto z wykształceniem średnim i 5787,31 zł brutto poniżej wykształcenia średniego.

Opisany model ustalania zarobków pracowników ochrony zdrowia obowiązuje od 2021 r. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało stronie społecznej Trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, aby zmienić przepisy o minimalnym wynagrodzeniu tak, aby podwyżki wchodziły w życie od 1 stycznia roku następnego, a ich wysokość była zależna od wskaźnika o niższej dynamice wzrostu. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2021 r. 5662,53 zł, co oznacza wzrost w ciągu czterech lat o 57 proc.

Pielęgniarka na korytarzu w szpitalu
Płace minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc. od 1 lipca. Fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 7 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 9 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.
Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banksy w Paryżu: mur jak manifest polityczny i krytyka elit
Banksy pojawił się w Paryżu, nie zostawiając po sobie dekoracji, lecz akt oskarżenia. Jego murale łączą kryzys uchodźczy, wojnę w Strefie Gazy, kult konsumpcji i cynizm elit w jedną opowieść o Zachodzie, który nauczył się patrzeć, ale nie widzieć. Dzieci zakrywające symbole nienawiści, szczury dryfujące między luksusem a wykluczeniem i cisza instytucji reagujących szybciej na graffiti niż na przemoc – wszystko to składa się na obraz świata, w którym obojętne media upraszczają tragedie do nagłówków, zdegenerowane elity wyznaczają moralność, a wojna staje się tłem dla zakupów i politycznego marketingu.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026