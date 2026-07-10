Prąd z Bałtyku już płynie. Stacja Choczewo przyjęła moc z Baltic Power Orlenu

Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu w piątek po raz pierwszy doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Energia wyprodukowana przez morską farmę wiatrową Baltic Power Orlen w piątek po raz pierwszy popłynęła do krajowej sieci elektroenergetycznej. Fot. materiały prasowe Orlenu

Baltic Power to inwestycja Orlenu i kanadyjskiej firmy Northland Power. Stacja Choczewo należy z kolei do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Jej budowę sfinansowano w całości z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

O tym, jakie jest znaczenie uruchomienia pierwszej polskiej farmy wiatrowej dla polskiej energetyki, piszemy w XYZ: Historyczny dzień dla polskiej energetyki. Prąd z morskich wiatraków po raz pierwszy trafi do sieci

W konferencji prasowej poświęconej zakończeniu budowy stacji Choczewo udział wziął premier Donald Tusk.

– To historyczny moment. Właśnie popłynął pierwszy prąd z polskiej morskiej farmy wiatrowej. To technologiczne zwycięstwo Polski. Ta stacja elektroenergetyczna i te już niedługo 76 turbin, 76 masztów posadowionych w Bałtyku, to będzie kolejny kluczowy element naszego bezpieczeństwa energetycznego i energetycznej suwerenności – mówił podczas konferencji premier.

Jak dodał, energia z wiatru zapewnia Polsce suwerenność energetyczną.

– Fakt, że w tych niepewnych czasach, mamy źródła energii w wielu miejscach i jest ona niezależna od geopolityki, znaczy bardzo wiele – dodał szef rządu.

Na morzu jest już większość z zaplanowanych turbin Baltic Power

Na morzu zainstalowano 54 z 76 turbin elektrowni – podał Orlen. Pierwsze z nich już produkują energię elektryczną. Budowa całej farmy powinna skończyć się jesienią 2026 r. Prace na morzu w ramach budowy Baltic Power ruszyły na początku 2025 r.

– To inwestycja, która będzie pracować przez dziesięciolecia. Nie tylko dostarczy energię i wzmocni bezpieczeństwo, ale wesprze budowę nowego sektora polskiej gospodarki. Równolegle rozwijamy krajowy łańcuch dostaw i kompetencje, które pozostaną w Polsce długo po zakończeniu budowy tej farmy. To wartość, której nie mierzy się wyłącznie megawatami, ale także trwałym impulsem dla rozwoju kraju – skomentował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Osiągnięty etap tzw. First Power oznacza uruchomienie produkcji energii przez pierwszą turbinę oraz rozpoczęcie stopniowego oddawania farmy do eksploatacji. W kolejnych tygodniach następne turbiny będą przechodzić rozruch i testy. Będą wytwarzać energię, która trafi do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Równolegle weryfikowana jest cała infrastruktura – od turbin i morskich stacji elektroenergetycznych, przez lądową stację elektroenergetyczną po systemy sterowania. Wraz z postępem prac moc farmy będzie stopniowo rosła, aż osiągnie docelowe 1,2 GW. To pierwsza tego typu operacja realizowana w Polsce.

Stacja Choczewo kosztowała ponad pół miliarda złotych

Stacja elektroenergetyczna, która odbiera energię z Baltic Power, to z kolei inwestycja PSE. Jej koszt wyniósł ok. 530 mln zł. Prace zrealizowały firmy SPIE Energy Poland i Elfeko, a urządzenia na stację dostarczyły m.in. Olmex, Hitachi Energy Poland, Siemens Polska, Telefonika Polska oraz Arteche.

Stacja zajmuje powierzchnię 25 ha, czyli 35 boisk piłkarskich. W ramach budowy wmurowano niemal 9,5 tys. ton fundamentów, zmontowano ponad 800 ton konstrukcji stalowych, ułożono 300 km kabli i wybudowano 8 km dróg asfaltowych – podają PSE.

– Wszystkie inwestycje niezbędne do wyprowadzenia mocy z pierwszych polskich farm wiatrowych na Bałtyku zostały zrealizowane na czas. Był to duży wysiłek zarówno ze strony PSE, jak i lokalnych, pomorskich firm, które wybudowały stację Choczewo. To także przykład wykorzystywania środków z KPO do budowania infrastruktury przyszłości, dzięki której Polska będzie mogła się rozwijać – wskazał prezes PSE Grzegorz Onichimowski.

Budowa stacji została ukończona w zakresie niezbędnym do przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Powstała także linia łącząca ją ze stacją Żarnowiec. Trwa budowa kolejnych trzech linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych. Wszystkie prace w ramach projektu mają się skończyć w pierwszym półroczu 2027 r. – podają PSE. Operator podkreślił, że to jeden z największych programów inwestycyjnych w historii spółki.

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano o treść wypowiedzi premiera Donalda Tuska.