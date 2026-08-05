Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 11:22

Premier Donald Tusk podpisał nominacje na asesorów. W tle dyskusja o upałach w całej Polsce i cen paliw

Podpisałem pierwszy z 200 dokumentów nominacyjnych dla asesorów – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Premier podpisał pierwszy z 200 dokumentów nominacyjnych dla asesorów. Jak podkreślił, „nie chodzi o moją satysfakcję”. Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje asesorom, ale „nie dopilnował konstytucyjnego obowiązku, jakim jest kontrasygnata premiera”.

– To jest kolejna próba złamania Konstytucji bez konieczności jej zmiany – powiedział premier.

Jak wynika z wypowiedzi premiera, grupa 200 asesorów mogłaby podjąć pracę przy 11-12 tys. spraw. Bez tej kontrasygnaty, nie można legalnie wydawać wyroków w Polsce.

– Oni nie poszli do Krajowej Rady Sądownictwa, aby bawić się w polityczne gry – powiedział Donald Tusk.

Temperatury w Polsce przekraczają 40 stopni Celsjusza

Premier poruszył również temat wysokich temperatur. Jak podaje, nie ma zagrożenia dla energetyki i systemów energetycznych.

Polskie Sieci Energetyczne nie planują na dzisiaj ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy – poinformował premier. Dodał, że we wtorek nadwyżka mocy w systemie elektroenergetycznym spadła poniżej wymaganego poziomu, ale dziś ta sytuacja nie powinna się powtórzyć.

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał specjalne ostrzeżenia przed upałem. Najwyższy stopień alertu obowiązuje w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim.

Wypowiedź wywołała burzliwą dyskusję. Premier Tusk odpowiada.

– Jak mnie zapewniono, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy - powiedział premier. - Brzmi to tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie, według oceny ekspertów w tej dziedzinie, potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie do uruchomienia produkcji energii, bo sytuacja jest pod kontrolą – wyjaśnił Tusk.

Wcześniej elektrownie Kozienice i Połaniec ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków.

Dowiedz się więcej: Upały w Polsce. Dwie elektrownie ograniczają produkcję prądu, IMGW ogłasza alerty trzeciego stopnia - XYZ

Zaapelował, by pracodawcy zadbali o swoich pracowników, współpracowników i siebie. Jak wynika z wypowiedzi Donalda Tuska, rząd ma przygotowane rozporządzenie, które będzie regulować odpowiednie warunki pracy w dobie upałów.

Interwencja na rynku paliw? Premier odpowiada

Donald Tusk został zapytany, czy rząd planuje interwencję na rynku paliw i czy program CPN (Ceny Paliwa Niżej) zostanie wznowiony.

Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin - powiedział premier.

– Dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji. – powiedział premier.

Polecamy również: Donald Tusk nie wyklucza powrotu regulowanych cen paliw. „Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna" - XYZ

Źródło: XYZ/PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rekordowe plony i... fala upadłości. Oto paradoksy rumuńskiego rolnictwa
Zbiory pszenicy, kukurydzy i słonecznika w Rumunii były w 2025 r. o ponad jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej. Mimo to liczba upadłości w tamtejszym rolnictwie bije rekordy. Za tym paradoksem…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych
Kto naprawdę inwestuje w Afryce? Odpowiedź – Chiny – jest intuicyjna, ale błędna. W rzeczywistości kontynent stał się polem rywalizacji czterech zupełnie różnych strategii: europejskiego kapitału,…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu
W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat.…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Lipiec Morawieckiego. Były premier zdominował medialne nagłówki
Rozbicie na prawicy podbiło medialne doniesienia o polityce w lipcu. Mateusz Morawiecki królował w nagłówkach gazet i portali. Sprawdzamy, kto jeszcze zawładnął wakacyjnym czasem w mediach i sieci.
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jedna miejska spółka targowa solidnie zarabia, reszta zostaje w tyle. Skąd taka różnica?
Największe miejskie spółki targowe zakończyły 2025 r. z bardzo różnymi wynikami. Jedna z nich wyraźnie wyprzedziła konkurencję, a liczba odwiedzających nie zawsze przekładała się na przychody i…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak często w Europie zmieniają się premierzy? Polska zaskakuje (ANALIZA)
Wielka Brytania powołała siódmego premiera w ciągu 10 lat, ponownie wywołując dyskusję o politycznej niestabilności w Europie. Analiza danych z ostatnich 26 lat pokazuje jednak bardziej złożony…
03.08.2026