Premier Holandii: gdyby nie ETS, importowalibyśmy teraz miliony ton paliw kopalnych

Premier Holandii Rob Jetten podkreślił w Brukseli, że system handlu emisjami ETS miał kluczowe znaczenie dla przyspieszenia transformacji w Europie i gdyby nie on, Unia Europejska importowałaby teraz miliony ton paliw kopalnych spoza Europy.

Polityk przyznał, że wojna w Iranie wpłynęła na wzrost cen energii także w Europie, dlatego przywódcy UE muszą się zastanowić, jak chronić przed tym europejskich konsumentów i przedsiębiorstwa.

Jego zdaniem unijny system ETS, który będzie jednym z tematów dyskusji podczas czwartkowego szczytu unijnych przywódców, miał kluczowe znaczenie dla szybkiego przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie.

– Bez systemu ETS importowalibyśmy obecnie miliony ton paliw kopalnych spoza Europy – ocenił.

Podkreślił, że jest za tym, aby przyjrzeć się, jak można ulepszyć system i unijną politykę klimatyczną. Dodał jednak, że Holandia „nie zamierza uchylać polityk, które są ostatecznie kluczowe dla tego, aby ten kontynent stał się bardziej ekologiczny i silniejszy w perspektywie długoterminowej”.

O rewizji systemu ETS pisała w liście do przywódców przed szczytem UE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Posiedzenie unijnych przywódców rozpoczęło się w Brukseli w czwartek przed południem.

Źródło: PAP