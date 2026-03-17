Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.03.2026
NEWSROOM XYZ
17.03.2026

Premier: Polska nie wyśle wojsk do Iranu

Donald Tusk zapewnił, że Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Zdaniem szefa rządu, konflikt nie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa Polski. Przed posiedzeniem rządu premier zabrał też głos w sprawie programu SAFE.

– Polska ma inne zadania w ramach NATO. Dotyczy to zarówno naszych sił lądowych, powietrznych, jak i morskich, które są ciągle – powiedziałbym – w budowie. To, co mamy w dyspozycji, jeśli chodzi o morze, musi służyć bezpieczeństwu Bałtyku. I to nasi sojusznicy, w tym Amerykanie, bardzo dobrze rozumieją – mówił premier przed posiedzeniem rządu.

To odpowiedź na apel Donalda Trumpa, który wezwał sojuszników USA, by dołączyły do operacji mającej udrożnić cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak, którym tankowce płyną z krajów arabskich. Ubezpieczyciele przestali jednak obejmować ochroną statki po atakach na Iran. Teheran ostrzeliwuje bowiem zarówno jednostki morskie, jak i instalacje portowe. Do tego Iran mógł też zaminować cieśninę. USA nie mają zaś wystarczającej liczby specjalistycznych jednostek do zwalczania min.

Prezydent USA zapewnił, że wkrótce poda listę państw, które wezmą udział w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz. Na razie jednak sojusznicy Stanów Zjednoczonych odmawiają uczestnictwa w operacji – „nie” powiedziały zarówno państwa europejskie, jak i Japonia, Australia oraz Korea Południowa.

Tusk: środki z SAFE popłyną do Polski

Szef rządu skomentował też sytuację wokół programu SAFE, zawetowanego przez prezydenta. Zdaniem Tuska, alternatywa dla ustawy, czyli uchwała ws. programu Polska Zbrojna, będzie realizowana. Upoważnia ona szefa MON oraz ministrów finansów i gospodarki do podpisania umowy w imieniu rządu. Zaciągnie ją Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Premier powiedział, że środki do Polski popłyną. – Spokojnie te kwestie będziemy kontynuować z pożytkiem dla polskiej obronności i przemysłu zbrojeniowego – powiedział szef rządu.

Spłata pożyczki nastąpi ze środków, które nie są wliczane do limitu wydatków na obronność. Podpisanie umowy kredytowej planowane jest na przełom marca i kwietnia, a pierwsze środki – według pełnomocniczki rządu ds. SAFE Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej – popłyną już w kwietniu 2026 r.

Polski wniosek do programu SAFE opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska jest największym beneficjentem tego programu.

Premier Donald Tusk ostrzega przez polexitem
Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk zapewnia, że Polska nie wyśle wojsk do Iranu. Fot. PAP/Marcin Obara
