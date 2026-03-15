Premier Donald Tusk ostrzega przez polexitem. „Chcą tego PiS, Konfederacja i Korona, a prezydent jest ich patronem"

„Polexit to dzisiaj realne zagrożenie” – zapewnia premier Donald Tusk. Jego zdaniem wyjście z Unii Europejskiej popierają Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Korona, a prezydent Karol Nawrocki „jest ich patronem”.

Premier zadeklarował, że „zrobi wszystko, by powstrzymać” partie popierające polexit. To według niego PiS, Konfederacja oraz partia Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej. Z kolei prezydenta Karola Nawrockiego nazwał „ich patronem”.

Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2026

W tym samym wpisie szef rządu stwierdził, że „rozwalić Unię” chcą Rosja, ruch MAGA (Make America Great Again) prezydenta USA Donalda Trumpa oraz europejska prawica na czele z węgierskim premierem Viktorem Orbanem.

„Dla Polski byłaby to katastrofa” – ocenił Donald Tusk.

W podobnym tonie premier wypowiadał się już w piątek w TVP Infop o zawetowaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej SAFE. Mówił wtedy, że „ci, którzy mówią, że to jest wstęp do polexitu, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, mają niestety coraz więcej racji”. Dodał, że że weto to wypowiedzenie „wielkiej umowy”, w której wszyscy rozumieli, że Polska musi być w NATO i UE.

W styczniu 2026 r. sondaż OGB wykazał, że 24,5 proc. Polaków zagłosowałoby za wyjściem z Unii Europejskiej. Z kolei 67 proc. opowiedziałoby się za pozostaniem w Unii. Siedem lat temu było to odpowiednio 7 proc. i 87 proc.

Połowa wyborców PiS oraz Konfederacji, a także 3/4 wyborców Korony chce polexitu.

Źródło: XYZ, PAP