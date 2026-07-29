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29.07.2026 09:35

Premier powołał pełnomocniczkę rządu ds. promocji marki Polska. To Barbara Mróz-Gorgoń

Premier Donald Tusk ogłosił powołanie prof. Barbary Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu ds. promocji marki Polska. „To najlepsza w Polsce ekspertka ds. kształtowania marki” – zapewnił.

Premier podkreślił, że Polska rozwija się w szybkim tempie i jest bezpieczna, czysta i zorganizowana, co trzeba promować.
Fot. PAP/Leszek Szymański

W środę rano premier Donald Tusk ogłosił, że prof. Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu ds. promocji marki Polska.

To najlepsza w Polsce ekspertka ds. kształtowania marki – zapewniał.

Tłumaczył, że jej zadaniem będzie skoordynowanie starań ministerstw „w jeden strumień”, bo nie tworzą dziś spójnego wizerunku Polski. Zapowiedział też stworzenie programu, z którego wyniknie „spójna promocja Polski”.

– Polska jest cudem i warto nazwać ten cud. Rozwijamy się najszybciej w Europie, w tempie naprawdę zaskakującym. To znak rozpoznawczy Polski i warto go namalować – mówił.

Dodał, że Polska jest też w oczach świata bezpieczna, czysta i dobrze zorganizowana, i trzeba to promować.

– To zadanie, które wymaga doświadczenia i wiedzy pani profesor – tu jestem spokojny – ale też tego, by każdy z nas był ambasadorem Polski na świecie – skwitował.

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Barbara Mróz-Gorgoń: moim zadaniem nie będzie polityka

– Polska zasługuje na jedną opowieść, opartą na jej sukcesach. Świat powinien widzieć nasze osiągnięcia – zaczęła nowa pełnomocniczka rządu.

Zapewniła jednak, że nie będzie skupiała się na polityce, tylko na skoordynowaniu promocji Polski.

Marka Polska to nie własność rządu. Tworzą ją biznes, przedsiębiorczość, artyści, ludzie kultury i nauki, samorządy i miliony Polek i Polaków w Polsce i za granicą – kontynuowała Barbara Mróz-Gorgoń.

Jak wyjaśniła, filarami promocji marki Polska będą skoordynowane działania z zakresu komunikacji, Public Relations, marketingu i badań naukowych.

– Jestem wdzięczna za powierzenie mi tego zadania – zakończyła, zwracając się do premiera.

Kim jest Barbara Mróz-Gorgoń?

Barbara Mróz-Gorgoń jest od 2020 r. profesorką nadzwyczajną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na wrocławskiej uczelni pracuje od 20 lat, a karierę naukową rozpoczęła od stanowiska asystenta. Pełni też funkcję profesorki wizytującej na Kasetsart University w tajlandzkim Bangkoku.

Jest też założycielką i prezeską Fundacji Marka Polska Think Tank.

W przeszłości była też doradczynią prezesa Pracodawców RP, przewodniczącą Rady Doradczej Kotler Impact Poland czy doradczynią zarządu spółki IDENTT w zakresie marketingu, zarządzania i budowy marki. Pracowała też na kilku uczelniach zagranicznych, a także na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

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