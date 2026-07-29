Premier powołał pełnomocniczkę rządu ds. promocji marki Polska. To Barbara Mróz-Gorgoń

Premier Donald Tusk ogłosił powołanie prof. Barbary Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę rządu ds. promocji marki Polska. „To najlepsza w Polsce ekspertka ds. kształtowania marki” – zapewnił.

Premier podkreślił, że Polska rozwija się w szybkim tempie i jest bezpieczna, czysta i zorganizowana, co trzeba promować.

Fot. PAP/Leszek Szymański

W środę rano premier Donald Tusk ogłosił, że prof. Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu ds. promocji marki Polska.

– To najlepsza w Polsce ekspertka ds. kształtowania marki – zapewniał.

Tłumaczył, że jej zadaniem będzie skoordynowanie starań ministerstw „w jeden strumień”, bo nie tworzą dziś spójnego wizerunku Polski. Zapowiedział też stworzenie programu, z którego wyniknie „spójna promocja Polski”.

– Polska jest cudem i warto nazwać ten cud. Rozwijamy się najszybciej w Europie, w tempie naprawdę zaskakującym. To znak rozpoznawczy Polski i warto go namalować – mówił.

Dodał, że Polska jest też w oczach świata bezpieczna, czysta i dobrze zorganizowana, i trzeba to promować.

– To zadanie, które wymaga doświadczenia i wiedzy pani profesor – tu jestem spokojny – ale też tego, by każdy z nas był ambasadorem Polski na świecie – skwitował.

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Barbara Mróz-Gorgoń: moim zadaniem nie będzie polityka

– Polska zasługuje na jedną opowieść, opartą na jej sukcesach. Świat powinien widzieć nasze osiągnięcia – zaczęła nowa pełnomocniczka rządu.

Zapewniła jednak, że nie będzie skupiała się na polityce, tylko na skoordynowaniu promocji Polski.

– Marka Polska to nie własność rządu. Tworzą ją biznes, przedsiębiorczość, artyści, ludzie kultury i nauki, samorządy i miliony Polek i Polaków w Polsce i za granicą – kontynuowała Barbara Mróz-Gorgoń.

Jak wyjaśniła, filarami promocji marki Polska będą skoordynowane działania z zakresu komunikacji, Public Relations, marketingu i badań naukowych.

– Jestem wdzięczna za powierzenie mi tego zadania – zakończyła, zwracając się do premiera.

Kim jest Barbara Mróz-Gorgoń?

Barbara Mróz-Gorgoń jest od 2020 r. profesorką nadzwyczajną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na wrocławskiej uczelni pracuje od 20 lat, a karierę naukową rozpoczęła od stanowiska asystenta. Pełni też funkcję profesorki wizytującej na Kasetsart University w tajlandzkim Bangkoku.

Jest też założycielką i prezeską Fundacji Marka Polska Think Tank.

W przeszłości była też doradczynią prezesa Pracodawców RP, przewodniczącą Rady Doradczej Kotler Impact Poland czy doradczynią zarządu spółki IDENTT w zakresie marketingu, zarządzania i budowy marki. Pracowała też na kilku uczelniach zagranicznych, a także na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.