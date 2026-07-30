Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 16:28

Premier: rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona

Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska – przekazał premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim przywódcom UE i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. O tym, że obiekt był rakietą, prawdopodobnie Ch-101, i zawierał „materiał wybuchowy w znacznej ilości”, poinformowała także Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Premier Donald Tusk (P) i szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Tarnawie-Kolonii
Premier zapewnia, że to nie Polska była celem rosyjskiego pocisku. Fot. PAP/Wojtek Jargiło

W opublikowanym w czwartek po południu wpisie w języku angielskim premier przypomniał, że w nocy ze środy na czwartek, podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę, jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 km od Lublina.

„Rakieta była uzbrojona. Z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom UE i NATO za ich solidarność i gotowość do pomocy" – napisał Donald Tusk na X.

Prokuratura: rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości

Służby badają miejsce wybuchu w Tarnawie-Kolonii. Pobrano m.in. próbki ziemi do specjalistycznych badań. W przeczesywaniu terenu pomagają żołnierze WOT.

O aktualnych postępach w śledztwie poinformował podczas popołudniowego briefingu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z rakietą, nie z dronem, nie z żadnym Geraniem, tylko z rakietą. Najprawdopodobniej jest to rakieta o oznaczeniu Ch-101. Zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości – sprecyzował rzecznik.

Śledczy badają obecnie miejsce wybuchu, tj. lej o szerokości ok. 10 m i głębokości ok. 5 m. Zabezpieczane są odłamki, elementy rakiety oraz pobierane próbki ziemi.

– Materiał dowodowy zostanie przekazany biegłym z laboratorium Żandarmerii Wojskowej, aby uzyskać pełną i ostateczną wiedzę, z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia – dodał prok. Marcin Kozak.

Na miejsce przybyło również ok. 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagają w przeczesywaniu terenu wcześniej zmapowanego dronem.

W oględzinach miejsca zdarzenia będzie uczestniczyć również strona ukraińska, która zaproponowała swoje wsparcie. W drodze do Tarnawy-Kolonii jest ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w identyfikacji obiektu znalezionego w tej miejscowości.

Czynności prokuratorskie mają zakończyć się w czwartek przed zmrokiem.

Śledztwo Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie jest prowadzone w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.

W czwartek o godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zniknął z radarów. Prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia – poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szef rządu poinformował, że wojsko było gotowe do jego zestrzelenia, gdyby kontynuował lot.

Czytaj więcej: Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Rynek mieszkaniowy przyspiesza. Ceny mogą ponownie wzrosnąć
Tańsze finansowanie i perspektywa dalszego spadku stóp procentowych sprzyjają kupującym. W największych polskich miastach może to przełożyć się na ponowny wzrost cen mieszkań.
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Clicktrans z inwestorem. Polska platforma walczy z tzw. pustymi kursami i chce podbić Europę
Puste kursy generują straty i emisje, a klienci mają problem z wysyłką dużych przedmiotów. Clicktrans łączy obie strony. Po inwestycji Spire Capital Partners chce w ciągu kilku lat zostać europejskim…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma rozwija zagraniczny hub AI. Centrum danych tam, gdzie energia
Green Capital rozwija w Patagonii Atlas GigaHub.1 – kampus centrum danych AI. Ma połączyć infrastrukturę obliczeniową z OZE.
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana
Nad ranem rosyjski pocisk CH-10 spadł na Lubelszczyźnie. Wojsko zapewnia, że gdyby rakieta leciała w stronę terenów zamieszkanych, zostałaby strącona. Podumowaliśmy najważniejsze informacje związane…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Jest strategia, brakuje farmerów. Kto będzie uprawiał ziemię w Kanadzie?
Kanada ma od kilku tygodni krajową strategię bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak nie odpowiada ona na ważne pytanie: kto będzie uprawiał ziemię i czy będą to głównie wielkie korporacje. Kanada ma…
30.07.2026