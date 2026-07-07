Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.07.2026
NEWSROOM XYZ
07.07.2026 14:02

Premier: trwają rozmowy z szefostwem MZ. Szczegóły w środę

Nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali to tematy omawiane przez premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. – Rozmowy trwały kilkadziesiąt godzin, we wtorek mają być kontynuowane – poinformował przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Dodał, że MZ w środę będzie gotowy do prezentacji ustaleń.

Nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali to tematy omawiane przez premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. Szczegóły mają zostać przedstawione opinii publicznej w środę. Fot. PAP/Marcin Obara

Premier zaznaczył, że „ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów samym w systemie”. W piątek zapowiedział, że do wtorku czeka na rekomendacje pod groźbą decyzji personalnych.

– Moim zadaniem, jako premiera rządu, nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział Tusk.

Zaznaczył, że przed szefową MZ i prezesem NFZ stoi „pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań”. – Także systemowych, dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji pracy szpitali. Nad tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń. Będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia – powiedział premier.

Przeczytaj również: Sądny dzień dla ministry zdrowia. Premier chce rekomendacji czy wymówki?

Tusk zapowiedział, że zmiany, których dotyczą trwające rozmowy z szefostwem MZ, będą wprowadzane szybko. – Wszystko to, co jest możliwe do zrobienia, mocą decyzji pani minister, rządu, Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszyscy, z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością, czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach – wskazał premier.

Zaproponowane przepisy mają rozwiązać wskazane przez Tuska problemy – chodzi o tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zyski z AI trafią do USA, koszty poniesie Europa. Prof. Sankowski ostrzega (WYWIAD)
Tradycyjne wskaźniki gospodarcze przestają wystarczać do oceny siły państw. Prof. Piotr Sankowski tłumaczy, dlaczego o przewadze w coraz większym stopniu decydują dostęp do mocy obliczeniowej i…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cztery punkty strategii, które zdecydują o przyszłości KGHM
KGHM w nowej strategii skupia się przede wszystkim na inwestycjach. Analizuje budowę kopalni polihalitu na Pomorzu i przygląda się aktywom do przejęcia na trzech kontynentach. Oto najciekawsze…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nowy pakiet deregulacyjny. „Nie poddajemy się mimo oporu prezydenta”
Przedstawiciele rządu podczas konferencji „Deregulacja 2.0: przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego” przedstawili kolejne zmiany deregulacyjne. Ma być prościej, szybciej i – co…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Private equity trafia do polskich inwestorów. Eques uruchomił fundusz z Lexington Partners
EQUES Franklin Lexington PE FIZ otwiera inwestorom indywidualnym dostęp do globalnego rynku secondaries, realizowanego we współpracy z Lexington Partners i Franklin Templeton. Na polskim rynku tego…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?
74 proc. badanych dorosłych Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, tylko 38 proc. z badanych główną winę widzi po stronie lekarzy. Tak wynika z sondażu zrealizowanego…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Najlepszym okopem jest wyobraźnia
Surrealizm przez dekady funkcjonował jako sztuka snów, podświadomości i fantazji. Wystawa „Jesteś w sercu zmian. Surrealizm i antyfaszyzm” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponuje odczytanie…
05.07.2026