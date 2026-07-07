Premier: trwają rozmowy z szefostwem MZ. Szczegóły w środę

Nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali to tematy omawiane przez premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. – Rozmowy trwały kilkadziesiąt godzin, we wtorek mają być kontynuowane – poinformował przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Dodał, że MZ w środę będzie gotowy do prezentacji ustaleń.

Nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali to tematy omawiane przez premiera z ministrą zdrowia i prezesem NFZ. Szczegóły mają zostać przedstawione opinii publicznej w środę. Fot. PAP/Marcin Obara

Premier zaznaczył, że „ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów samym w systemie”. W piątek zapowiedział, że do wtorku czeka na rekomendacje pod groźbą decyzji personalnych.

– Moim zadaniem, jako premiera rządu, nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział Tusk.

Zaznaczył, że przed szefową MZ i prezesem NFZ stoi „pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań”. – Także systemowych, dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji pracy szpitali. Nad tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń. Będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia – powiedział premier.

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Tusk zapowiedział, że zmiany, których dotyczą trwające rozmowy z szefostwem MZ, będą wprowadzane szybko. – Wszystko to, co jest możliwe do zrobienia, mocą decyzji pani minister, rządu, Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym. Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszyscy, z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością, czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach – wskazał premier.

Zaproponowane przepisy mają rozwiązać wskazane przez Tuska problemy – chodzi o tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

Źródło: PAP